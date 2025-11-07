Trump–Orbán-csúcs: Magyarország helyzete felértékelődött az elemző szerint

Politikai szempontból Magyarország helyzete felértékelődött, soha nem volt ilyen, mint most – jelentette ki az Alapjogokért Központ vezető elemzője pénteken az M1 aktuális csatornán, hangsúlyozva: az amerikai elnök és a magyar kormányfő pénteki találkozója több szempontból is történelminek nevezhető.

Pindroch Tamás kiemelte, ideológiai kapcsolat is van a két vezető között. A két szemléletmód ugyanaz – Tegyük naggyá Magyarországot!, illetve Tegyük naggyá az Egyesült Államokat! –, ez a szuverenista álláspont pedig a tárgyaláson is találkozik – tette hozzá.

Úgy látja, a brüsszeli állásponttal szemben a két szuverenista álláspontból kikerekedhet egy békét teremtő helyzet is Európában.

A vezető elemző szerint

az, hogy az amerikai elnök fogadta a magyar miniszterelnököt, Orbán Viktor tekintélyét is jelzi.

Úgy fogalmazott, az a 16 éves politizálás, ami Magyarországon zajlott, a világpolitikai felértékelődés szempontjából is fontos: Magyarországot Franciaország és Németország mögött a harmadikként emlegetik a világsajtóban, amire nem sokszor volt példa a 20. vagy a 21. században.

Pindroch Tamás azt mondta: a találkozó azt is jelzi, hogy

politikai szempontból Magyarország sokkal fontosabb több más uniós országnál.

Emlékeztetett arra, hogy Orbán Viktor 2016 óta szövetségese Donald Trumpnak, és az amerikai elnök azt szeretné, ha minél több, a szuverenista-patrióta álláspontot képviselő európai ország lenne a kontinensen, mert így az együttműködés is könnyebb.

Hozzátette, Donald Trump szempontjából is fontos, hogy béke legyen, mert „békében sokkal könnyebb üzletelni”, és ez az európaiakra is igaz. Közölte, „a brüsszeliták szempontjából egy ideológiai álláspont van Oroszországgal szemben”, amivel megakasztják és szabotálják a békefolyamatot.

A vezető elemző a beszélgetésben arra is kitért, hogy

Orbán Viktor miniszterekkel, üzletemberekkel és újságírókkal érkezett Washingtonba, ahol hatodik alkalommal találkozik Donald Trumppal.

Kiemelte, az Alapjogokért Központ is részese a delegációnak, a CPAC (Konzervatív Politikai Akció Konferencia) kapcsán folytatnak egyeztetéseket az Egyesült Államokban.

Hozzátette, az amerikai elnök és a Republikánus Párt által képviselt irányzat, illetve a magyar kormány családpolitikai, demográfiai törekvései valamint gazdasági szemlélete és társadalompolitikája nagyon közel áll egymáshoz.

Pindroch Tamás hangsúlyozta: fontos, hogy a találkozón jó megállapodások szülessenek, mert abból mindenki profitál.

