Pár óra és indul a tárgyalás Trump elnökkel. Lesz mit megbeszélnünk – a történelmi tárgyalás előtt írt erről Orbán Viktor a Facebookon

Donald Trump újraválasztása óta a magyar-amerikai kapcsolatok kilőttek – írta péntek reggeli Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor. Washingtonban találkozik a magyar miniszterelnök Donald Trump amerikai elnökkel, a megbeszélésen gazdasági-stratégiai együttműködési kérdések, többek között egy nukleáris megállapodás is szóba fog kerülni.

Magyarország előtt újra kinyílt minden ajtó Washingtonban – tette hozzá Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint „a globalista-balos médiavilág közben újra és újra igyekszik bebizonyítani, hogy mindez nem lehetséges. Nem értik a lényeget.”

„A magyar-amerikai kapcsolatok felívelése nincs kitéve a napi politika szeszélyeinek. Annál sokkal stabilabb alapokra épült”

– emelte ki Orbán Viktor.

Ezután úgy folytatta: „nekünk, magyaroknak 10 éve azt mondják a globalisták, hogy amit a migráció ügyében teszünk, az rossz. A migrációt megállítani embertelen, a határainkat megvédeni pedig bűn.”

„Brüsszelből újabban büntetnek is érte, napi egymillió euróra. Aztán jött Donald Trump, és kimondta, hogy igazunk van”

– fűzte hozzá.

Azt is írta: „azt is mondják évek óta, hogy a keresztény értékek és a hagyományos családok mellett kiállni ódivatú és helytelen.”

„Aztán jött Donald Trump, és kimondta, hogy igazunk van”.

Az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban pedig arról írt, „három éve hallgatjuk azt is, hogy a béke mellett kiállni árulás, és aki megteszi, az orosz-párti és Putyin bábja.”

„Aztán jött Donald Trump, és kimondta, hogy igazunk van”

– írta, majd azzal zárta a bejegyzését, hogy „ez a közös alap, amelyre építve újra naggyá tesszük a magyar-amerikai kapcsolatokat”.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök és Lázár János építési és közlekedési miniszter Washingtonban, 2025. november 7-én (Fotó: Facebook/Orbán Viktor)