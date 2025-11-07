Pár óra és indul a tárgyalás Trump elnökkel. Lesz mit megbeszélnünk – a történelmi tárgyalás előtt írt erről Orbán Viktor a Facebookon

Magyarország előtt újra kinyílt minden ajtó Washingtonban – tette hozzá Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint „a globalista-balos médiavilág közben újra és újra igyekszik bebizonyítani, hogy mindez nem lehetséges. Nem értik a lényeget.”
„A magyar-amerikai kapcsolatok felívelése nincs kitéve a napi politika szeszélyeinek. Annál sokkal stabilabb alapokra épült”
– emelte ki Orbán Viktor.
Ezután úgy folytatta: „nekünk, magyaroknak 10 éve azt mondják a globalisták, hogy amit a migráció ügyében teszünk, az rossz. A migrációt megállítani embertelen, a határainkat megvédeni pedig bűn.”
„Brüsszelből újabban büntetnek is érte, napi egymillió euróra. Aztán jött Donald Trump, és kimondta, hogy igazunk van”
– fűzte hozzá.
Azt is írta: „azt is mondják évek óta, hogy a keresztény értékek és a hagyományos családok mellett kiállni ódivatú és helytelen.”
„Aztán jött Donald Trump, és kimondta, hogy igazunk van”.
Az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban pedig arról írt, „három éve hallgatjuk azt is, hogy a béke mellett kiállni árulás, és aki megteszi, az orosz-párti és Putyin bábja.”
„Aztán jött Donald Trump, és kimondta, hogy igazunk van”
– írta, majd azzal zárta a bejegyzését, hogy „ez a közös alap, amelyre építve újra naggyá tesszük a magyar-amerikai kapcsolatokat”.
Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök és Lázár János építési és közlekedési miniszter Washingtonban, 2025. november 7-én (Fotó: Facebook/Orbán Viktor)