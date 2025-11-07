Műsorújság
Orbán Viktor: Európának vissza kell fordulnia Ukrajna-politikája zsákutcájából

Forrás: MTI
2025.11.07. 08:38

Az európai politika következő fél évének nagy kérdése, hogyan lehet visszafordulni Brüsszel jelenlegi Ukrajna-politikájának zsákutcájából – hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken.

A Washingtonban előző este készített, pár órával a kormányfő és Donald Trump amerikai elnök tárgyalása előtt sugárzott interjúban Orbán Viktor kiemelte: az európaiak hisznek a háború harctéri megoldásában és abban, hogy egy legyőzött Oroszországot jóvátétel fizetésére lehet kötelezni, de nincs kidolgozott forgatókönyvük arra az esetre, ha ez nem így történik.

Hozzátette, a brüsszeli elképzelés „magyar fejjel mérföldekre van a realitásoktól”, „olyan illúzió, amibe komoly ember nem ringathatja magát”.

Az a kérdés, hogy Ukrajna, ha vége a háborúnak, képes lesz-e önmagát fenntartó államként létezni

– fogalmazott a miniszterelnök, megjegyezve, a válasz erre ma inkább borongós, mint biztató, és az a közmeggyőződés, hogy a szomszédos ország nem tud majd külföldi segítség nélkül talpon maradni.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

