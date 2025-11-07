Orbán Viktor bejelentette, hogy úton van a Fehér Házba

Orbán Viktor miniszterelnök egy, a közösségi oldalára feltöltött bejegyzésben tudatta, hogy hamarosan kezdődik a magyar–amerikai csúcstalálkozó Washingtonban.

A csütörtök óta az Egyesült Államokban tartózkodó Orbán Viktor miniszterelnök egy, a közösségi oldalára feltöltött bejegyzésben tudatta, hogy hamarosan kezdődik a magyar–amerikai csúcstalálkozó Washingtonban.

A kormányfő közép-európai idő szerint várhatóan fél hatkor találkozik Donald Trumppal, az Amerikai Egyesült Államok elnökével.

Orbán Viktor fényképes bejegyzéséhez azt írta:

„Irány a Fehér Ház!”

A pénteki Orbán–Trump-találkozóval kapcsolatban a nemzetközi sajtó egyebek között arról is írt, hogy az amerikai elnök Orbán Viktort egyfajta rokonléleknek tekinti, és a magyar kormányfő a tárgyalásokon határozottan arra összpontosít majd, hogy Magyarország mentességet kapjon a szankciók alól.

A miniszterelnök pénteken a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában azt hangsúlyozta, hogy a Donald Trumppal folytatandó tárgyaláson az orosz energiaszankciók ügye a legsúlyosabb és legfontosabb téma a magyar háztartások, a magyar családok és a magyar vállalatok számára.

A Washingtonból, néhány órával a magyar miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök tárgyalása előtt sugározott interjúban Orbán Viktor elmondta, majd csak a megbeszélés után tud válaszolni arra a kérdésre, mi kell ahhoz, hogy meg lehessen győzni Trump elnököt, hogy Magyarországnak mentességet kell kapnia a szankciók alól.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök az októberi gázai tűzszüneti megállapodás helyszínén, az egyiptomi Sarm es-Sejk nemzetközi konferencia-központjában (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos)