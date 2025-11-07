Orbán Viktor: Az ukránok kormányváltást akarnak Magyarországon

Az ukránok kormányváltást akarnak Magyarországon, és a Tisza Párt applikációjából kikerült adatok is ebben az összefüggésben értelmezhetők – jelentette ki a miniszterelnök pénteken a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Orbán Viktor kifejtette, az ukránok kormányváltást akarnak, keresik azokat az embereket, ügynököket, pártokat, újságírókat, szavazópolgárokat, akik segíthetnek ebben, mert egy ukránbarát kormánytól azt várják, hogy Magyarországot közelebb viszi, beleviszi a háborúba, nagyobb segítséget fog Ukrajnának adni, mint a mostani magyar kormány.

A Washingtonban tartózkodó kormányfő, aki a nap folyamán találkozik Donald Trump amerikai elnökkel, azt mondta,

az egész adatkezelési rendszer kidolgozásának és működtetésének szálai elvezetnek Ukrajnába, a rendszer fejlesztésében ukránok is részt vettek, ráadásul az ukrán kormányhoz köthető cégek, és az adatkezelők között is vannak olyanok, akik Ukrajnában vannak.

Az ukránoknak érdekük, hogy meggyőzzék a magyarokat arról, hogy adjanak katonát, fegyvert, pénzt, és engedjék be őket az EU-ba, ezért összegyűjtik azokat az adatokat, neveket, akiket később majd befolyásolni akarnak például egy választáson – mondta.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)