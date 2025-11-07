„Őexcellenciája Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke tiszteletére” – klasszikus amerikai ínyencségek kerültek terítékre a fehér házi ebéden

„Őexcellenciája Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke tiszteletére”– olvasható a Fehér Házban tartott munkaebéd étlapján.

Felkerült az internetre a washingtoni Trump–Orbán csúcs alkalmából rendezett munkaebéd menüje.

Őszies fogásokkal tisztelegtek pénteken Orbán Viktor és a magyar delegáció washingtoni látogatása előtt a Fehér Házban.

A munkaebéd menüje az amerikai őszi konyha klasszikus elemeire épült.

Az étlapon az előétel őszi kerti saláta gránátalmamagok, uborka, gyalult retek és mentás citromos vinaigrette.

A főétel kakukkfűvel sült csirke,

édesburgonya püré, kelbimbó, zsenge fodros kel.

A desszert pedig sütőtök torta, vaníliafagylalt, tökmagkrokant, valamint gyömbéres kekszmorzsa volt.

