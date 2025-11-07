Műsorújság
HU
EN
RO
#budapesti békecsúcs #Jónak lenni jó! 2025 #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

Megtörtént a baj: halálos rakétával lőtte Észak-Korea Japánt

lead_image
Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.11.07. 07:06

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
Észak-Korea újabb ballisztikus rakétát indított keleti partjaitól a tenger felé – közölte pénteken a dél-koreai hadsereg.

A japán kormány szintén beszámolt arról, hogy Észak-Korea egy ballisztikus rakétát indított,

amely valószínűleg Japán kizárólagos gazdasági övezetén kívül csapódott be.

Takaicsi Szanae japán kormányfő szerint nincs megerősített jelentés károkról. Észak-Korea a múlt hónapban több rövid hatótávolságú rakétát indított. Az ENSZ határozatai tiltják Észak-Koreának, hogy bármilyen hatótávolságú ballisztikus rakétát indítson vagy akár csak teszteljen. Ezek általában föld-föld rakéták, amelyek nukleáris robbanófejjel is felszerelhetők. Phenjan az elmúlt években jelentősen megnövelte rakétakísérletei számát.

Kapcsolódó tartalom

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/KCNA)

Kim Dzsongun Észak-KoreaJapán

Ajánljuk még

 