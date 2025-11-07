Megtörtént a baj: halálos rakétával lőtte Észak-Korea Japánt

A japán kormány szintén beszámolt arról, hogy Észak-Korea egy ballisztikus rakétát indított,
amely valószínűleg Japán kizárólagos gazdasági övezetén kívül csapódott be.
Takaicsi Szanae japán kormányfő szerint nincs megerősített jelentés károkról. Észak-Korea a múlt hónapban több rövid hatótávolságú rakétát indított. Az ENSZ határozatai tiltják Észak-Koreának, hogy bármilyen hatótávolságú ballisztikus rakétát indítson vagy akár csak teszteljen. Ezek általában föld-föld rakéták, amelyek nukleáris robbanófejjel is felszerelhetők. Phenjan az elmúlt években jelentősen megnövelte rakétakísérletei számát.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/KCNA)