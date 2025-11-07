Megszólalt Vlagyimir Putyin szóvivője a budapesti békecscsúról

Nem lehet előre jelezni a budapesti orosz–amerikai csúcstalálkozó időpontját – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára pénteken újságíróknak.

A szóvivő arra a kérdésre válaszolt, hogy az orosz fél szerint megrendezhető lesz-e a találkozó az év végéig.

„Itt aligha lehet bármit is előre jelezni. Semmilyen előrejelzés nem lesz helytálló, valószínűleg”

– fogalmazott.

Leszögezte azt is, hogy

a budapesti csúcsot nagyon intenzív, aprólékos szakértői munkának kell megelőznie.

Donald Trump amerikai elnök orosz hivatali partnerével, Vlagyimir Putyinnal október 16-án folytatott telefonbeszélgetés eredményeképpen jelentette be, hogy hamarosan csúcstalálkozó lesz a magyar fővárosban. Az eseményt később elhalasztották, mert a felek nem tudták összehangolni álláspontjukat annak érdekében, hogy jelentős eredményre juthassanak az ukrajnai rendezés ügyében. Washington és Moszkva egyaránt azt jelezte, hogy a találkozót akkor fogják megrendezni, amikor kialakulnak az ehhez szükséges feltételek.

A Kreml szóvivője nem kommentálta Trump arra vonatkozó nyilatkozatát, miszerint haladás történt az ukrajnai rendezés ügyében.

Peszkov Kijevet hibáztatta a folyamat elakadásáért.

„A békefolyamatot jelenleg leginkább az a szünet lassítja, amely amiatt alakult ki, hogy az ukrán fél nem hajlandó a politikai-diplomáciai megoldás útját járni, valamint amiatt, hogy az európaiak a kijevi rezsimet a harci cselekmények folytatásáról győzködik” – mondta, hozzátéve, hogy teljes a bizalomhiány Moszkva és Kijev között és hogy a harci cselekmények napról napra rontanak az ukrán fél helyzetén.

Mint fogalmazott, semmi sem felel meg a valóságnak azokból a nyugati médiában megjelent cikkekből, amelyek szerint Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kegyvesztetté vált Moszkvában.

Mindeközben Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő pénteki sajtótájékoztatóján kifejezte Moszkva abbéli reményét, hogy Belgrád betartja ígéretét, és nem szállít fegyvert Kijevnek. Emlékeztetett arra, hogy orosz katonák többször is segítséget nyújtottak a baráti szerb népnek.

Az Európai Bizottságnak azt a döntését kommentálva, hogy korlátozzák a többszöri schengeni vízumok kiadását az uniós országokba utazó orosz állampolgárok számára, Zaharova megjegyezte: Brüsszel szerint az európai országoknak nem fizetőképes turistákra, hanem illegális migránsokra és ukrán katonaszökevényekre van szükségük.

Kiemelt kép: Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő (Fotó: MTI/EPA/Jurij Kocsetkov)