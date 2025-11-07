Meghaladta a 20 milliárd fontot az Ukrajnának nyújtott brit segélyek értéke

A londoni külügyminisztérium pénteken ismertetett összegzése szerint meghaladta a 20 milliárd fontot az Ukrajnának nyújtott brit katonai és gazdasági segélyek értéke.

A tárca által összeállított részletes kimutatás alapján

a háború kezdete óta Nagy-Britannia eddig 13 milliárd font (átszámítva nagyjából 5720 milliárd forint) katonai segítségben részesítette Ukrajnát.

A minisztérium tájékoztatása szerint ennek része az 2,26 milliárd font (995 milliárd forint) értékű hitelkeretet, amelyet London az általa befagyasztott orosz pénzügyi eszközök hozamából állított össze Ukrajna számára hadianyagok beszerzésére. A brit kormány ebből eddig két, egyenként 752 millió fontos részletet folyósított.

Ez a konstrukció azonban csak a zárolt orosz vagyontömeg hozamát és kamatait használja fel, a vagyoneszközök tőkerészéhez Nagy-Britannia és a többi nyugati hatalom eddig nem nyúlt hozzá.

A munkáspárti brit kormány ugyanakkor folyamatosan szorgalmazza, hogy

az Ukrajna megsegítésére kész országok koalíciója a szankciók alapján befagyasztott orosz állami vagyoneszközök teljes értékét fordítsa Ukrajna megsegítésére, beleértve a katonai segítséget és az orosz hadsereg által okozott károk helyreállításának költségeit.

A brit külügyminisztérium pénteki tájékoztatása szerint az Ukrajnának nyújtott nem katonai jellegű brit segítségnyújtás értéke 5,3 milliárd font, a UK Export Finance kormányzati exportfinanszírozási ügynökség pedig 3,5 milliárd font értékű fedezetet nyújtott újjáépítési és fegyverszállítási ügyletekre.

Nagy-Britannia mindezt egybevetve a háború eddigi időszakában 21,8 milliárd font (9600 milliárd forint) katonai és egyéb segélyben részesítette Ukrajnát. A külügyi tárca ismertetése szerint London az idei év egészében 4,5 milliárd font támogatást nyújt Ukrajnának, többet, mint a háború kezdete óta eltelt években bármikor.

A minisztérium felidézi, hogy a brit kormány csak a legutóbbi hat hónapban több mint 85 ezer katonai drónt szállított Ukrajnának, és az idén 600 millió fontot (265 milliárd forintot) fordított az ukrán fegyveres erőknek szánt drónok gyártásának felgyorsítására.

A brit kormány már a nyár elején bejelentette, hogy 2025-ben százezer drónt ad Ukrajnának,

csaknem tízszer annyit, mint tavaly.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Ukrán hadsereg 24. gépesített dandárjának sajtószolgálata)