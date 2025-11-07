Már Vietnámban is áldozatait szedi a rettenetes tájfun

A Kalmaegi tájfun, amely csütörtök óta dúl Vietnámban, öt halálos áldozatot követelt a dél-kelet-ázsiai országban, miután előzőleg 188 embert halt meg a szélsőséges időjárás következtében a Fülöp-szigeteken – derült ki pénteki hivatalos jelentésekből.

Vietnamban öt halálesetet regisztráltak Quang Ngai, Gia Lai és Dak Lak tartományokban, az ország középső részén – jelentette be a környezetvédelmi minisztérium, amely hét sérültről is beszámolt. Legalább 57 ház dőlt össze Gia Lai-ban és a szomszédos Dak Lak tartományban, és csaknem 3 ezer épületnek a tetőzete leszakadt vagy megrongálódott – közölte a minisztérium, amely szerint 11 hajó is elsüllyedt.

Gia Lai-ban egy híd dőlt össze az áradás miatt. A Kalmaegi tájfun a Fülöp-szigetekről érkezett, ahol súlyos áradásokat okozott az ország középső részén, különösen a sűrűn lakott Cebu tartományban. A legfrissebb hivatalos adatok szerint legalább 188 ember halt meg és 135 eltűnt.

Kiemelt kép: Tőből kitépett fa a vietnámi Dak Lakban 2025. november 7-én, a Kalmaegi tájfun elvonulása után. A Fülöp-szigetekről érkezett trópusi vihar eddig öt halálos áldozatot követelt a dél-kelet-ázsiai országban (Fotó: MTI/AP/Vietnam News Agency/Tuong Quan)