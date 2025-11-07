Lengyelország minden állampolgára számára katonai kiképzést indít

Lengyelország kormánya új programot indít, amely lehetővé teszi, hogy minden állampolgár katonai kiképzésben részesüljön. A kezdeményezés célja, hogy 2026-ra mintegy 400 000 ember vegyen részt a képzésben. A védelmi miniszter szerint az intézkedésre az Oroszország felől érkező növekvő biztonsági fenyegetés miatt van szükség.

Lengyelország védelmi minisztériuma csütörtökön bejelentette, hogy még ebben a hónapban elindítja az új, „Mindig készen” nevű katonai kiképzési programot. A kezdeményezés része egy átfogó tervnek, amelynek célja, hogy 2026-ig 400 000 ember részesüljön katonai felkészítésben.

Władysław Kosiniak-Kamysz lengyel védelmi miniszter a programot

„Lengyelország történetének legnagyobb védelmi kiképzésének” nevezte, és hangsúlyozta, hogy az minden lengyel állampolgár számára elérhető lesz – az általános iskolás gyerekektől egészen a nyugdíjasokig.

Lengyelország, amely mintegy 530 kilométer hosszú határszakaszon osztozik Ukrajnával, az orosz invázió kezdete óta jelentősen megnövelte katonai kiadásait, és ma már a NATO-tagállamok közül GDP-arányosan a legtöbbet költi védelemre. A miniszter szerint jövőre a védelmi költségvetés rekordot dönt, elérve a GDP 4,8 százalékát, amivel Lengyelország a szövetség harmadik legnagyobb haderejévé vált.

„A második világháború óta a legveszélyesebb időkben élünk – határainkon túl háború dúl, szabotázsakciók történnek a Balti-tengeren, és kiberharcok zajlanak” – fogalmazott Kosiniak-Kamysz.