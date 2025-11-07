Hatéves diákja lőtt meg egy amerikai tanárnőt, hárommilliárd forintnyi kártérítést kapott érte

Abigail Zwerner, aki súlyosan megsérült, és több műtéten is átesett, a lövöldözés után 40 millió dolláros (13,2 milliárd forint) keresetet nyújtott be az iskola volt igazgatóhelyettese, Ebony Parker ellen, azt állítva, hogy Parker nem tett semmit, miután figyelmeztették: a kisfiú azon a napon fegyvert hozhatott az iskolába.

Az eset 2023 januárjában történt, amikor a 6 éves kisfiú leadott egy lövést, miközben Zwerner éppen első osztályos diákjait tanította a Richneck Általános Iskolában. A golyó átment a tanárnő kezén és a mellkasába fúródott – közölte a BBC.

Az esküdtszék csütörtökön Zwerner mellett döntött, és megállapította, hogy Parker tétlensége súlyos gondatlanságnak minősül. A tárgyaláson kiderült, hogy Parker figyelmét mintegy 45 perccel a lövöldözés előtt felhívták a fegyverre. A kereset szerint Parker szándékosan elmulasztotta a gondoskodást az iskola diákjairól, és magatartása annyira súlyos, meggondolatlan és felelőtlen volt, hogy az emberélet iránti közönynek tekinthető. A dokumentum azt is tartalmazta, hogy Zwerner korábban figyelmeztette Parkert: a kisfiú erőszakos hangulatban van, és megfenyegetett egy másik gyermeket. Parker állítólag nem reagált, amikor a tanárnő aggodalmát jelezte.

Parker ügyvédje azzal védekezett, hogy védence nem tudhatta előre, mi fog történni, és hogy Zwerner eltúlozta sérülései súlyosságát.

A polgári per után büntetőeljárás is következik:

A volt igazgatóhelyettest nyolcrendbeli gyermekelhanyagolás bűntettével vádolják, amelyek egyenként akár öt év börtönnel is büntethetők.

A diák édesanyját korábban közel négy év börtönre ítélték gyermekelhanyagolás és fegyvertartási szabálysértések miatt. A kisfiút nem vádolták meg, jelenleg egy rokon gondozásában él, és másik iskolába jár.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)