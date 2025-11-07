Műsorújság
HU
EN
RO
#budapesti békecsúcs #Jónak lenni jó! 2025 #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

Hatéves diákja lőtt meg egy amerikai tanárnőt, hárommilliárd forintnyi kártérítést kapott érte

Szerző: hirado.hu
2025.11.07. 17:00

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu

Egy virginiai tanárnőnek, akit két évvel ezelőtt egy hatéves diákja meglőtt, tízmillió dollárt, átszámítva nagyjából hárommilliárd forintnyi kártérítést ítélt az esküdtszék.

Abigail Zwerner, aki súlyosan megsérült, és több műtéten is átesett, a lövöldözés után 40 millió dolláros (13,2 milliárd forint) keresetet nyújtott be az iskola volt igazgatóhelyettese, Ebony Parker ellen, azt állítva, hogy Parker nem tett semmit, miután figyelmeztették: a kisfiú azon a napon fegyvert hozhatott az iskolába.

Az eset 2023 januárjában történt, amikor a 6 éves kisfiú leadott egy lövést, miközben Zwerner éppen első osztályos diákjait tanította a Richneck Általános Iskolában. A golyó átment a tanárnő kezén és a mellkasába fúródott – közölte a BBC.

Az esküdtszék csütörtökön Zwerner mellett döntött, és megállapította, hogy Parker tétlensége súlyos gondatlanságnak minősül. A tárgyaláson kiderült, hogy Parker figyelmét mintegy 45 perccel a lövöldözés előtt felhívták a fegyverre. A kereset szerint Parker szándékosan elmulasztotta a gondoskodást az iskola diákjairól, és magatartása annyira súlyos, meggondolatlan és felelőtlen volt, hogy az emberélet iránti közönynek tekinthető. A dokumentum azt is tartalmazta, hogy Zwerner korábban figyelmeztette Parkert: a kisfiú erőszakos hangulatban van, és megfenyegetett egy másik gyermeket. Parker állítólag nem reagált, amikor a tanárnő aggodalmát jelezte.

Kapcsolódó tartalom

Parker ügyvédje azzal védekezett, hogy védence nem tudhatta előre, mi fog történni, és hogy Zwerner eltúlozta sérülései súlyosságát.

A polgári per után büntetőeljárás is következik:

A volt igazgatóhelyettest nyolcrendbeli gyermekelhanyagolás bűntettével vádolják, amelyek egyenként akár öt év börtönnel is büntethetők.

A diák édesanyját korábban közel négy év börtönre ítélték gyermekelhanyagolás és fegyvertartási szabálysértések miatt. A kisfiút nem vádolták meg, jelenleg egy rokon gondozásában él, és másik iskolába jár.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)

bírósági tárgyalásfegyveriskolai lövöldözéskártérítéslövöldözés Egyesült Államok

Ajánljuk még

 