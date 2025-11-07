Halálos lövöldözés történt egy bécsi bárban

A Payergassén lévő bárban négy ember veszett össze, majd lövések dördültek. A lövöldözésben egy 33 éves csecsen férfi életét vesztette, egy 55 éves szerb férfi pedig életveszélyesen megsebesült, őt intenzív osztályon ápolják – számolt be a bécsi egészségügyi szolgálat szóvivője.
A helyszínre riasztott mentők közlése szerint a 33 éves férfi kiérkezésükkor már halott volt, felsőtestén súlyosan megsebesült társát pedig ellátás után kórházba szállították.
Az áldozatokra a másik két férfi egyike lőtt rá, majd mindketten elmenekültek a helyszínről.
Az elkövetők nevét tudja a rendőrség – mondta el pénteken Markus Dittrich rendőrségi szóvivő (azonban a neveket nem közölte). A helyi sajtó által közölt értesülések szerint
a lövéseket leadó gyanúsítottat még az éjszaka elfogták, miután ügyvédjével jelentkezett a rendőrségen, de ezt a rendőri szóvivő hivatalosan nem erősítette meg.
A gyanúsított tagadta a bűncselekmény elkövetését, de őrizetbe vételekor illegálisan birtokolt fegyvert találtak nála.
Kapcsolódó tartalom
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Wikimedia Commons)