Füstbombákkal támadtak Párizsban Schiff András zongoraművész és izraeli kollégája, Lahav Shani koncertjére

Káosz tört ki a Párizsi Filharmónia koncerttermében csütörtök este: szélsőbaloldali, palesztinpárti aktivisták füstbombákat robbantottak az Izraeli Filharmonikus Zenekar koncertjén, melyen Schiff András zongoraművész közreműködött, és amelyet Lahav Shani karmester vezényelt. Rövid időn belül másodszor kíséri súlyos antiszemita inzultus Lahav Shani fellépéseit.

Palesztinpárti aktivisták háromszor is megszakították csütörtök este Párizsban az Izraeli Filharmonikus Zenekar koncertjét: füst- és bűzbombákat robbantottak, majd dulakodni kezdtek a támadást megakadályozni próbáló nézőkkel is – derül ki a Párizsi Filharmónia közleményéből. A koncerten Beethoven és Csajkovszkij műveit adták elő

Schiff András magyar zongoraművész és Lahav Shani,

a Müncheni Filharmonikusok zeneigazgatója közreműködésével.

„Hol volt a biztonsági szolgálat?”

A botrányt okozó palesztinpárti aktivisták jegyet váltottak a koncertre, így jutottak be a helyszínre.

Egy francia–izraeli néző a közösségi médiában fejezte ki megdöbbenését: „A ma esti szimfonikus koncertet többször is célba vették. A közönség elkerülte a legrosszabbat azzal, hogy kordában tartotta ezeket a tomboló őrülteket. Hol volt a biztonsági szolgálat?” – idézi a The Telegraph.

Hier soir, lors du concert du Philharmonique d’Israël à la Philharmonie de Paris, des militant·es ont protesté pour dénoncer la « normalisation » avec l’État israélien, en génocide à Gaza. La direction de la Philharmonie a décidé d’interrompre le concert et a porté plainte : des… pic.twitter.com/AIY7UbrLPR — Cerveaux non disponibles (@CerveauxNon) November 7, 2025

Bár a botrányról szóló beszámolók említik a biztonságiak beavatkozását, létszámuk vagy fellépésük nyilván nem volt elégséges, ha a nézőknek is közbe kellett avatkozniuk.

A távirati iroda szerint a tüntetők a nézőtéren

füstfáklyákat gyújtottak meg, és a független Palesztinát támogató jelszavakat skandáltak.

A rendbontás miatt négy embert vettek őrizetbe, három nőt és egy férfit – erősítette meg a párizsi ügyészség, amely szerint a gyanúsítottakat erőszak, rongálás és engedély nélküli tüntetés szervezése miatt hallgatták ki.

During a performance by the Israel Philharmonic Orchestra at the Philharmonie de Paris, a protester stormed the hall carrying a burning flare and a Palestinian flag in protest against Jewish conductor Lahav Shani. pic.twitter.com/pLBA3bsMvR — Ian Miles Cheong (@stillgray) November 7, 2025

Hol a „palesztin” szó?

A Le Figaro című lap a súlyos antiszemita incidensről kiadott tudósításában egyetlen alkalommal sem említi a „palesztin” szót, a lap szerint pusztán aktivisták támadtak a koncertre.

Nem ez az első antiszemita támadás, amely Lahav Shani fellépéseit kíséri:

származása miatt szeptemberben nevét törölték

a belgiumi genti fesztivál programjából, ahol a rendezvény megnyitóján a Müncheni Filharmonikusokat kellett volna vezényelnie.

A szélsőbaloldali CGT szakszervezet egy közleményben támadta meg a zenekart. A francia szórakoztatóiparban dolgozókat képviselő CGT-Spectacle szakszervezet felszólította a koncert előadóit, hogy emlékeztessék közönséget az izraeli vezetők elleni rendkívül súlyos vádakra, utalva a Gázai övezetben zajló népirtásra.

🎶🇮🇱 Triomphe à Paris : Lahav Shani et l’Orchestre Philharmonique d’Israël font taire la haine 🇫🇷✨ Malgré la pression du mouvement BDS et les appels honteux de la CGT à “avertir le public” avant le concert — la musique a parlé, plus fort que la haine. 🎻 Sous la baguette… pic.twitter.com/XqyDYHW6OX — GENGIS KHAN 🇫🇷 🇮🇱 🌿 (@GENGIS9999) November 4, 2025

Tragédia is lehetett volna

„Az izraeli karmester, Lahav Shani által vezényelt koncerten történt, a

szélsőbaloldali, antiszemita aktivisták által provokált incidens

– amelyeket a CGT kommunista szakszervezet erőszakra buzdító felhívásai is ösztönöztek – tragédiába is torkollhatott volna” – jelentette ki a Nemzeti Tömörülés parlamenti frakcióvezetője, Marine Le Pen pénteken az X-en.

„Ezek a cselekmények elfogadhatatlanok, és példás jogi válaszlépéseket igényelnek az elkövetőktől” – húzta alá a konzervatív politikus.

Mintegy helyeselte a barbár támadást a szélsőbaloldali Engedetlen Franciaország párt vezetője, Jean-Luc Mélenchon: „Kicsit feszült volt a helyzet. Nos, tessék. (…) De nem lehet megakadályozni az embereket abban, hogy tiltakozzanak egy népirtás ellen ” – nyilatkozta a súlyos antiszemita incidens után a muszlim szavazótáborra is tudatosan építkező, trockista politikus.

Kiemelt kép: Sir Schiff András magyar származású Kossuth-díjas zongoraművész a linzi konzervatóriumban (Fotó: MTVA/Gyűjtemény: Keleti Éva)