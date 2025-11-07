Füstbombákkal támadtak Párizsban Schiff András zongoraművész és izraeli kollégája, Lahav Shani koncertjére

Palesztinpárti aktivisták háromszor is megszakították csütörtök este Párizsban az Izraeli Filharmonikus Zenekar koncertjét: füst- és bűzbombákat robbantottak, majd dulakodni kezdtek a támadást megakadályozni próbáló nézőkkel is – derül ki a Párizsi Filharmónia közleményéből. A koncerten Beethoven és Csajkovszkij műveit adták elő
Schiff András magyar zongoraművész és Lahav Shani,
a Müncheni Filharmonikusok zeneigazgatója közreműködésével.
„Hol volt a biztonsági szolgálat?”
A botrányt okozó palesztinpárti aktivisták jegyet váltottak a koncertre, így jutottak be a helyszínre.
Egy francia–izraeli néző a közösségi médiában fejezte ki megdöbbenését: „A ma esti szimfonikus koncertet többször is célba vették. A közönség elkerülte a legrosszabbat azzal, hogy kordában tartotta ezeket a tomboló őrülteket. Hol volt a biztonsági szolgálat?” – idézi a The Telegraph.
Hier soir, lors du concert du Philharmonique d’Israël à la Philharmonie de Paris, des militant·es ont protesté pour dénoncer la « normalisation » avec l’État israélien, en génocide à Gaza. La direction de la Philharmonie a décidé d’interrompre le concert et a porté plainte : des… pic.twitter.com/AIY7UbrLPR
— Cerveaux non disponibles (@CerveauxNon) November 7, 2025
Bár a botrányról szóló beszámolók említik a biztonságiak beavatkozását, létszámuk vagy fellépésük nyilván nem volt elégséges, ha a nézőknek is közbe kellett avatkozniuk.
At the piano and conducting the Cappella Andrea Barca orchestra, Sir András Schiff offers a Mozart concert that is a pleasure for the eye as well as the ear. Enjoy his rendition of the Piano Concerto No. 20 in D Minor on https://t.co/GO2TCPLlXx! https://t.co/YP7lpYhn4b pic.twitter.com/4yuDAOIw68
— medici.tv (@medicitv) February 3, 2024
A távirati iroda szerint a tüntetők a nézőtéren
füstfáklyákat gyújtottak meg, és a független Palesztinát támogató jelszavakat skandáltak.
A rendbontás miatt négy embert vettek őrizetbe, három nőt és egy férfit – erősítette meg a párizsi ügyészség, amely szerint a gyanúsítottakat erőszak, rongálás és engedély nélküli tüntetés szervezése miatt hallgatták ki.
During a performance by the Israel Philharmonic Orchestra at the Philharmonie de Paris, a protester stormed the hall carrying a burning flare and a Palestinian flag in protest against Jewish conductor Lahav Shani. pic.twitter.com/pLBA3bsMvR
— Ian Miles Cheong (@stillgray) November 7, 2025
Hol a „palesztin” szó?
A Le Figaro című lap a súlyos antiszemita incidensről kiadott tudósításában egyetlen alkalommal sem említi a „palesztin” szót, a lap szerint pusztán aktivisták támadtak a koncertre.
Nem ez az első antiszemita támadás, amely Lahav Shani fellépéseit kíséri:
származása miatt szeptemberben nevét törölték
a belgiumi genti fesztivál programjából, ahol a rendezvény megnyitóján a Müncheni Filharmonikusokat kellett volna vezényelnie.
A szélsőbaloldali CGT szakszervezet egy közleményben támadta meg a zenekart. A francia szórakoztatóiparban dolgozókat képviselő CGT-Spectacle szakszervezet felszólította a koncert előadóit, hogy emlékeztessék közönséget az izraeli vezetők elleni rendkívül súlyos vádakra, utalva a Gázai övezetben zajló népirtásra.
🎶🇮🇱 Triomphe à Paris : Lahav Shani et l’Orchestre Philharmonique d’Israël font taire la haine 🇫🇷✨
Malgré la pression du mouvement BDS et les appels honteux de la CGT à “avertir le public” avant le concert — la musique a parlé, plus fort que la haine.
🎻 Sous la baguette… pic.twitter.com/XqyDYHW6OX
— GENGIS KHAN 🇫🇷 🇮🇱 🌿 (@GENGIS9999) November 4, 2025
Tragédia is lehetett volna
„Az izraeli karmester, Lahav Shani által vezényelt koncerten történt, a
szélsőbaloldali, antiszemita aktivisták által provokált incidens
– amelyeket a CGT kommunista szakszervezet erőszakra buzdító felhívásai is ösztönöztek – tragédiába is torkollhatott volna” – jelentette ki a Nemzeti Tömörülés parlamenti frakcióvezetője, Marine Le Pen pénteken az X-en.
„Ezek a cselekmények elfogadhatatlanok, és példás jogi válaszlépéseket igényelnek az elkövetőktől” – húzta alá a konzervatív politikus.
Mintegy helyeselte a barbár támadást a szélsőbaloldali Engedetlen Franciaország párt vezetője, Jean-Luc Mélenchon: „Kicsit feszült volt a helyzet. Nos, tessék. (…) De nem lehet megakadályozni az embereket abban, hogy tiltakozzanak egy népirtás ellen ” – nyilatkozta a súlyos antiszemita incidens után a muszlim szavazótáborra is tudatosan építkező, trockista politikus.
Kiemelt kép: Sir Schiff András magyar származású Kossuth-díjas zongoraművész a linzi konzervatóriumban (Fotó: MTVA/Gyűjtemény: Keleti Éva)