Bűnösnek találták a nőt, aki azt állította, hogy ő az évekkel ezelőtt eltűnt Madeleine McCann

A lengyel nő, Julia Wandelt, aki korábban azt állította, hogy ő Madeleine McCann, bűnösnek bizonyult a kislány szüleinek zaklatásában.

A rendőrség korábban figyelmeztette Wandeltet, miután egy DNS-teszt kimutatta, hogy nem ő Madeleine, és megtiltották a nőnek, hogy megközelítse a McCann családot.

Julia Wandelt azonban figyelmen kívül hagyta a tiltást: megjelent a család házánál, és fenyegető leveleket,

valamint üzeneteket küldött, amelyekben újra és újra könyörgött egy újabb DNS-tesztért – írja a Sky News.

A 24 éves nőt pénteken zaklatás miatt elítélték, ugyanakkor felmentették a „stalking”, vagyis a család zaklatásszerű követésének vádja alól. A pénteki ítélethirdetésen a bíróság elrendelte, hogy a lengyel állampolgárságú Wandelt

távoltartási végzés alá kerüljön Kate és Gerry McCannnel szemben, mivel jelentős a kockázata annak, hogy a jövőben is zaklatni fogja az eltűnt kislány szüleit.

A zaklatásért kiszabható maximális büntetés hat hónap börtön, ám Wandelt ennél hosszabb időt töltött előzetes letartóztatásban a tárgyalásra várva, ezért a büntetését a bíróság letöltöttnek tekintette.

Hitt abban, hogy ő Madeleine McCann

Madeleine McCann a világ legismertebb eltűnt gyermeke – az ügyben eddig három nemzetközi rendőrségi nyomozás is zajlott, de egyik sem talált semmilyen nyomot a kislányról.

A Madeleine McCann után három évvel született Julia Wandelt azt állította, hogy elrabolták, és olyan emberek nevelték fel, akik nem a szülei voltak. A fiatal nő ekkoriban mentális problémákkal küzdött, és egy idősebb rokon bántalmazta is. Ez a rokon hasonlított arra a férfira, akinek portréját korábban a rendőrség tette közzé Madeleine ügyében – Julia pedig az eltűnt gyerekekről szóló internetes kutatásai során bukkant rá erre a képre.

Később Los Angelesbe utazott, és egy amerikai talkshow-ban a közönség előtt kijelentette:

„Azt hiszem, én vagyok Madeleine McCann.”

Madeleine majdnem négyéves volt, amikor 2007 májusában eltűnt a család Portugáliában bérelt nyaralójából, Praia da Luzban. A kislány akkor aludt, két fiatalabb testvérével – ikertestvéreivel, Seannel és Ameliával –, miközben szülei a közelben vacsoráztak barátaikkal, és időnként visszanéztek rájuk.

Julia Wandelt azt állította, hogy a jobb szeme íriszén van egy folt, akárcsak Madeleine-nek, és hogy hasonlít a róla készített, életkorral előrehaladott számítógépes képekre is. Három év alatt mintegy félmillió követőt gyűjtött az Instagram-fiókján, és a TikTokon is közzétette állításait. A rendőrség közölte vele, hogy nem ő Madeleine, és megtiltotta, hogy a McCann családhoz közeledjen – ám Wandelt figyelmen kívül hagyta a figyelmeztetést. Megjelent a McCann család otthonánál, és hátborzongató leveleket, valamint üzeneteket küldött, amelyekben ismételten DNS-vizsgálatot követelt.

A McCann házaspár és gyermekeik is tanúskodtak az öthetes tárgyaláson a leicesteri bíróságon, és elmondták, mennyi fájdalmat és felkavaró élményt okozott nekik Julia Wandelt. A bíróságon elhangzott, hogy Wandelt hipnózis alatt „felidézett” emlékekre hivatkozva azt állította: elrabolták, és egy ideig a McCann családnál élt gyermekként – többek között Madeleine testvérét etette, és közösen játszott velük.

A nő tavaly április 13-án egyetlen nap alatt több mint 60 alkalommal hívta és üzenetekkel bombázta Kate McCannt, azt állítva, hogy emlékszik arra, ahogy az anya megsimogatta a fejét.

Amikor Wandeltet idén letartóztatták,

egy DNS-vizsgálat egyértelműen bizonyította, hogy nem Madeleine McCann.

A tanúk padján Wandelt tagadta, hogy pénz- vagy hírnévvágy vezérelte volna. Azt mondta, nem hazudott, és soha nem akart kárt okozni a McCann családnak vagy gyermekeiknek.

A bíróság arról is értesült, hogy már kiutasítási végzés van érvényben a nő ellen. Társát, a 61 éves cardiffi Karen Spragget felmentették a zaklatás és üldözés vádjai alól.

Kiemelt kép forrása: EPA/Facundo Arrizabalaga