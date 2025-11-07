Bekapcsolva hagyta kameráját, így mindenki végignézhette, hogy vécére ment a skót politikus az online megbeszélés közepén – VIDEÓ

Kellemetlen, ám mulatságos pillanatok zajlottak le a glasgow-i városi önkormányzat online ülésén, amikor egy skót önkormányzati képviselő a mosdóba menve elfelejtette kikapcsolni a kameráját.

A közösségi médiában is elterjedt felvételen az látszik, ahogy Hanif Raja, a brit Munkáspárt önkormányzati képviselője felveszi a laptopját, bemegy a fürdőszobájába, lehúzza a nadrágját, majd leül a vécére, miközben a Zoom-hívás a háttérben folytatódik.

Tonight’s Glasgow Council Planning Department meeting was a cracker. Councillor Hanif Raja decided to go to the toilet in the middle of the meeting with his camera still running. 🙈 pic.twitter.com/lXF5qattbc — Agent P (@AgentP22) November 4, 2025

Szerencsére valaki a megbeszélésről még épp időben megkérdezte tőle:

„Tudja, hogy be van kapcsolva a kamerája?”

Raja felvétele ezt követően megdermedt, majd a kamera egy másik önkormányzati képviselőre váltott, aki épp próbálta visszatartani a nevetést. A politikus elmondta, hogy cukorbetegsége miatt rendszeresen szünetet kell tartania, ami azt jelenti, hogy gyakrabban kell WC-re mennie.

Kiemelt kép forrása: X.com