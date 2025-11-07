Bekapcsolva hagyta kameráját, így mindenki végignézhette, hogy vécére ment a skót politikus az online megbeszélés közepén – VIDEÓ

A közösségi médiában is elterjedt felvételen az látszik, ahogy Hanif Raja, a brit Munkáspárt önkormányzati képviselője felveszi a laptopját, bemegy a fürdőszobájába, lehúzza a nadrágját, majd leül a vécére, miközben a Zoom-hívás a háttérben folytatódik.
Szerencsére valaki a megbeszélésről még épp időben megkérdezte tőle:
„Tudja, hogy be van kapcsolva a kamerája?”
Raja felvétele ezt követően megdermedt, majd a kamera egy másik önkormányzati képviselőre váltott, aki épp próbálta visszatartani a nevetést. A politikus elmondta, hogy cukorbetegsége miatt rendszeresen szünetet kell tartania, ami azt jelenti, hogy gyakrabban kell WC-re mennie.
