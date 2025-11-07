Műsorújság
HU
EN
RO
#budapesti békecsúcs #Jónak lenni jó! 2025 #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

Bekapcsolva hagyta kameráját, így mindenki végignézhette, hogy vécére ment a skót politikus az online megbeszélés közepén – VIDEÓ

lead_image
Szerző: hirado.hu
2025.11.07. 18:04

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
Kellemetlen, ám mulatságos pillanatok zajlottak le a glasgow-i városi önkormányzat online ülésén, amikor egy skót önkormányzati képviselő a mosdóba menve elfelejtette kikapcsolni a kameráját.

A közösségi médiában is elterjedt felvételen az látszik, ahogy Hanif Raja, a brit Munkáspárt önkormányzati képviselője felveszi a laptopját, bemegy a fürdőszobájába, lehúzza a nadrágját, majd leül a vécére, miközben a Zoom-hívás a háttérben folytatódik.

Szerencsére valaki a megbeszélésről még épp időben megkérdezte tőle:

„Tudja, hogy be van kapcsolva a kamerája?”

Raja felvétele ezt követően megdermedt, majd a kamera egy másik önkormányzati képviselőre váltott, aki épp próbálta visszatartani a nevetést. A politikus elmondta, hogy cukorbetegsége miatt rendszeresen szünetet kell tartania, ami azt jelenti, hogy gyakrabban kell WC-re mennie.

Kiemelt kép forrása: X.com

megbeszélésönkormányzati képviselő Skócia

Ajánljuk még

 