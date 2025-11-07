Az Orbán–Trump-munkaebéd ülésrendje is azt jelzi, hogy az amerikai elnök barátjának tartja a magyar kormányfőt

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője arra hívta fel a figyelmet közösségi oldalán, hogy
a magyar kormányfő közvetlenül az Egyesült Államok elnöke mellett fogalt helyet a washingtoni munkaebéden.
„Donald Trump mellett ül Orbán Viktor a közös ebéden, ezzel is mutatva:
az amerikai elnök a barátjának és fontos szövetségesének tartja a magyar kormányfőt”
– mutatott rá az elemző.
A politológus egyúttal felidézte, hogy az ukrán elnök legutóbbi washingtoni látogatása során viszont csak az asztal túloldalán kapott helyett.
„Emlékezetes: Zelenszkijt a túloldalra ültette, amikor legutoljára fogadta” – mutatott rá Deák Dániel.
Kiemelt kép forrása: Deák Dániel közösségi oldala