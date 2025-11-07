Az Orbán–Trump-munkaebéd ülésrendje is azt jelzi, hogy az amerikai elnök barátjának tartja a magyar kormányfőt

Orbán Viktor közvetlenül Donald Trump mellett ült Washingtonban a munkaebéden.

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője arra hívta fel a figyelmet közösségi oldalán, hogy

a magyar kormányfő közvetlenül az Egyesült Államok elnöke mellett fogalt helyet a washingtoni munkaebéden.

„Donald Trump mellett ül Orbán Viktor a közös ebéden, ezzel is mutatva:

az amerikai elnök a barátjának és fontos szövetségesének tartja a magyar kormányfőt”

– mutatott rá az elemző.

A politológus egyúttal felidézte, hogy az ukrán elnök legutóbbi washingtoni látogatása során viszont csak az asztal túloldalán kapott helyett.

„Emlékezetes: Zelenszkijt a túloldalra ültette, amikor legutoljára fogadta” – mutatott rá Deák Dániel.

Kiemelt kép forrása: Deák Dániel közösségi oldala