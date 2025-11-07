Az EU legnagyobb erőssége a demokrácia, legnagyobb kihívása pedig Ukrajna az unió állampolgárai szerint

Az európaiak továbbra is a demokrácia, az emberi jogok és a jogállamiság tiszteletét, valamint az Európai Unió gazdasági, ipari és kereskedelmi erejét tartják az EU legfőbb erősségének – derül ki az Európai Bizottság által csütörtökön közzétett Eurobarométer-gyorsfelmérésből.

A felmérést szeptember elején végezték el az Európai Unió 27 tagállamában, mintegy 26 ezer uniós állampolgár bevonásával. Az eredmények szerint az európaiak 36 százaléka a demokráciát, az emberi jogokat és a jogállamiságot, 31 százaléka az unió gazdasági, ipari és kereskedelmi erejét, 28 százaléka pedig a tagállamok közötti jó együttműködést és szolidaritást tartja az EU legnagyobb erősségének.

Az alapvető értékek tekintetében az európaiak több mint fele úgy véli, hogy az Európai Unió testesíti meg leginkább az alapvető jogok és értékek tiszteletét, a szólás- és véleményszabadságot, valamint a társadalmi egyenlőséget és jólétet.

A válaszadók 47 százaléka szerint az Ukrajna elleni háború jelenti jelenleg az Európai Unió legnagyobb kihívását.

A jövőre nézve a legtöbben a világban zajló konfliktusokat nevezték meg az EU előtt álló legnagyobb kihívásként, ezt követi az illegális migráció, a klímaváltozás és a környezeti problémák. A negyedik leggyakrabban említett kihívás az a veszély, hogy az Európai Unió elveszítheti befolyását a világban.

Az európaiak nagy többsége úgy véli, hogy a tagállamok közösen, uniós szinten jobb eredményeket tudnak elérni a kereskedelmi tárgyalásokon és gazdasági partnerségekben, mint ha külön-külön járnának el. Emellett 83 százalék szerint az uniónak diverzifikálnia kell kereskedelmi kapcsolatait a világ különböző országaival annak érdekében, hogy erősítse gazdasági függetlenségét és támogassa az uniós vállalkozásokat.

A felmérés szerint a válaszadók 81 százaléka támogatja, hogy az Európai Unió tegyen lépéseket az ipar versenyképességének növelése és a szén-dioxid-mentesítés érdekében, 82 százalék pedig egyetért azzal, hogy az unió támogassa a társadalmi csoportok és generációk közötti méltányosságot.

Az európaiak 52 százaléka optimista az Európai Unió jövőjét illetően, ami hat százalékpontos csökkenést jelent a tavaly nyári adatokhoz képest, míg 43 százalék pesszimista. A válaszadók 52 százaléka bízik az unió demokratikus rendszerének erejében az elkövetkező öt évben, míg 44 százalék nem.

Az európaiak 48 százaléka bízik az unió gazdaságának teljesítményében a következő öt évben, ugyanennyien viszont nem hisznek benne. Az uniós polgárok kétharmada aggódik az Európai Unió biztonsága miatt a következő években.

A kiemelt kép illusztráció.