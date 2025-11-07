Műsorújság
A magyar kormányfőre vár a világsajtó Washingtonban

Szerző: hirado.hu
2025.11.07. 18:14

| Szerző: hirado.hu
Hatalmas várakozás és érdeklődés övezi a Trump–Orbán-csúcsot a Fehér Háznál. A magyar kormányfőre vár a világsajtó Washingtonban.

Óriási sajtóérdeklődés övezi a magyar miniszterelnök és az amerikai elnök találkozóját Washingtonban.

A magyar delegációval az Egyesült Államokba érkező újságírók, véleményformálók, elemzők a közösségi médiában olyan helyszíni felvételeket publikáltak, amelyeken a tudósítók tömege látható,

a világsajtó képviselői felfokozott figyelemmel kísérik a történelmi jelentőségű találkozót.

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője ironikusan Elszigetelődés címmel tett közé a Facebook-oldalán egy olyan videót, amelyen a nemzetközi sajtó képviselőinek tömege látható.

 

 

„Érkeznek az amerikai kormánytagok a Trump–Orbán-találkozóra!” – közölte Szarvas Szilveszter, a Patrióta munkatársa a Facebookon.


