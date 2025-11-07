A legmagasabb szintű tiszteletadás mellett fogadták Orbán Viktort az Egyesült Államokban

A washingtoni Blair House-ban, az amerikai elnök hivatalos vendégházában szállásolták el Orbán Viktor miniszterelnököt és kíséretét – írja a Mandiner.

A Blair House – amelynek homlokzatára a magyar nemzeti lobogót is kitűzték – a Fehér Ház közelében helyezkedik el, Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint a gesztus „az amerikai kormányzat különleges tiszteletének és barátságának jele”.

Bohár Dániel riporter egy Facebookra feltöltött videóban arról beszélt, korábban olyan neves személyek szálltak meg a Blair House-ban, mint Charles de Gaulle világháborús veterán francia elnök, II. Erzsébet brit királynő, a lengyel rendszerváltás vezéralakjaként ismert Lech Walesa vagy Angela Merkel korábbi német kancellár.

Az amerikaiak esetében ezek a gesztusok valóban fontosnak számítanak: egy korábbi esetben például a hiányuk volt beszédes.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (k) az Egyesült Államok hivatalos állami vendégházához, a Blair House-hoz érkezik Washingtonban 2025. november 6-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)