Vlagyimir Putyin újabb háborús lépése: kétmillió ember mozgósítását rendelte el az orosz elnök

Vlagyimir Putyin elrendelte, hogy a hadsereg tartalékosai védjék meg az olajfinomítókat Ukrajna dróntámadásai ellen, amelyek Oroszország energia-infrastruktúráját célozzák. Az orosz elnök kedden írta alá azt a törvényt, amely a Kreml becslése szerint mintegy kétmillió tartalékost hív be az egyre gyakoribb támadások elleni védelemre – számolt be az Index szerint a The Telegraph.
Az ukrán drónok az elmúlt hónapokban akár 1800 kilométer mélyen is behatoltak orosz területre, és finomítókat, olajraktárakat, vezetékeket, valamint szivattyúállomásokat támadtak. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a múlt héten közölte, hogy
Kijev hosszú hatótávolságú csapásai 20 százalékkal csökkentették Oroszország olajfinomítási kapacitását,
bár a független becslések ettől eltérnek. A támadások hatására az oroszországi benzinárak megugrottak, korlátozásokat vezettek be a benzin- és dízelkivitelre, valamint több régióban üzemanyag-adagolást rendeltek el.
Az orosz hadsereg még több katonát küld Ukrajnába
A Focus nevű ukrán hírportál beszámolója szerint a törvény értelmében a behívások január 1. és december 31. között folyamatosan történhetnek majd. A jogszabályt Andrej Kartapolov, az Állami Duma védelmi bizottságának elnöke, és Andrej Kraszov, a bizottság alelnöke terjesztette elő. Indoklásuk szerint a cél az, hogy a katonai sorozóirodák működése hatékonyabb, tervezhetőbb és átláthatóbb legyen, miközben a hadsereg létszáma folyamatosan biztosítható.