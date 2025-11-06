Vlagyimir Putyin újabb háborús lépése: kétmillió ember mozgósítását rendelte el az orosz elnök

Vlagyimir Putyin elrendelte, hogy az orosz hadsereg tartalékosai védjék az ország olajfinomítóit az egyre gyakoribb ukrán dróntámadásoktól. A Kreml szerint a kétmilliós tartalékos állomány bevetése az energia-infrastruktúra védelmét szolgálja, miközben a támadások már több ezer kilométerre az ukrán határtól is károkat okoztak, és feszültséget szítanak az orosz gazdaságban.

Vlagyimir Putyin elrendelte, hogy a hadsereg tartalékosai védjék meg az olajfinomítókat Ukrajna dróntámadásai ellen, amelyek Oroszország energia-infrastruktúráját célozzák. Az orosz elnök kedden írta alá azt a törvényt, amely a Kreml becslése szerint mintegy kétmillió tartalékost hív be az egyre gyakoribb támadások elleni védelemre – számolt be az Index szerint a The Telegraph.

Az ukrán drónok az elmúlt hónapokban akár 1800 kilométer mélyen is behatoltak orosz területre, és finomítókat, olajraktárakat, vezetékeket, valamint szivattyúállomásokat támadtak. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a múlt héten közölte, hogy

Kijev hosszú hatótávolságú csapásai 20 százalékkal csökkentették Oroszország olajfinomítási kapacitását,

bár a független becslések ettől eltérnek. A támadások hatására az oroszországi benzinárak megugrottak, korlátozásokat vezettek be a benzin- és dízelkivitelre, valamint több régióban üzemanyag-adagolást rendeltek el.

Az orosz hadsereg még több katonát küld Ukrajnába

Vlagyimir Putyin aláírta azt a törvényt, amely alapjaiban alakítja át Oroszország sorozási rendszerét: 2026-tól egész évben behívhatják a fiatalokat sorkatonai szolgálatra, ezzel megszűnik a korábbi tavaszi és őszi behívási időszakokra épülő hagyományos rendszer. A Kreml közlése szerint az intézkedés célja a hadsereg feltöltésének egyszerűsítése, valamint a katonai hivatalok működésének modernizálása.

A Focus nevű ukrán hírportál beszámolója szerint a törvény értelmében a behívások január 1. és december 31. között folyamatosan történhetnek majd. A jogszabályt Andrej Kartapolov, az Állami Duma védelmi bizottságának elnöke, és Andrej Kraszov, a bizottság alelnöke terjesztette elő. Indoklásuk szerint a cél az, hogy a katonai sorozóirodák működése hatékonyabb, tervezhetőbb és átláthatóbb legyen, miközben a hadsereg létszáma folyamatosan biztosítható.