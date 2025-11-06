Vízbe esett emberi testek megtalálásában segít a floridai vidra

A floridai Martin megye seriffhivatala úgy döntött, alkalmazásba veszik a speciálisan képzett vízi emlőst, a kétéves, ázsiai kiskarmú vidrát a nehezen felkutatható, vízbe esett emberi testek megtalálására.

A Zsaru Magazin rovata számolt be arról, hogy az Egyesült Államok első mentővidrája mutatkozott be a floridai Martin megyei seriffhivatalban, ahol osztatlan érdeklődés fogadta az állat megjelenését.

A Splash névre hallgató vízi emlős eredetileg az arizonai Phoenix állatkertjéből származik, és négy hónapos kora óta trenírozzák nehezen belátható vagy megközelíthető vizekben alámerült emberi maradványok felkutatására, amiben kiváló szaglása és víz alatti tájékozódóképessége segíti.

A Zsaru Magazin cikke idézi Splash kiképzőjét, Michael Hadsellt, a Peace River K9 Search and Rescue Team nonprofit kutató-mentő szervezet vezetőjét, aki elmondta:

a vidra feladata alapvetően a víz alá került emberi csontok felkutatása volt, de képes más emberi maradványok megtalálására ott is, ahol a kutyás keresés sem kecsegtet sikerrel.

„Egy vidra kiképzése nagyon sokban hasonlít a kutyákéhoz, mi is ugyanazokat a sztenderdeket alkalmaztuk, csak itt egy kétéltű emlősről van szó, melynek vízi alkalmazása sokkal szélesebb körű, mint a keresőkutyáké” – mondta Hadsell, aki maga is számos tetemkereső állatot képezett már ki.

A vidra oda is le tud merülni, ahová a törmelék miatt a kutatóbúvárok sem juthatnak el, a felszínre felbukkanva pedig sipítással jelzi, hogy talált valamit. Kiképzésének köszönhetően képes elvezetni a búvárokat az emberi maradványokhoz ugyanúgy, ahogy egy tetemkereső kutya tenné azt a szárazföldön. Még speciális hámot is készítettek neki, a víz alatt pedig a búvármaszk vagy a póráz húzásával jelzi, hogy merre haladjanak tovább – tájékoztatott a kiképző.

Splash szolgálatait a floridai rendfenntartók nagy örömmel veszik igénybe, hiszen a 170 000 négyzetkilométeres kiterjedésű állam területének több mint 18 százalékát víz borítja, ezzel Florida az egyik „legnedvesebb” az Egyesült Államok tagállamai közül.

„Splash alkalmazásával visszatérünk azokhoz az alapelvekhez, melyek alapján egy speciálisan kiképzett állatot a természetes közegében vetünk be, ahol olyan tárgyakat keres, amelyeknek jelenléte nem természetes ”

– ismertette a keresővidra alkalmazásának alapelveit a Zsaru Magazin beszámolója szerint John Budensiek megyei seriff, aki hozzáfűzte, hogy reményeik szerint az állat legalább tízéves koráig alkalmazható lesz az új feladatkörben.

Kiképzője elmondta, hogy a vidra már közel húsz bevetésen van túl, ebből négy alkalommal talált is olyan maradványokat a helyszínen, amelyeket még a kutyás keresés sem fedett fel, hozzátéve, hogy a vidráknak viszonylag nagy az alvásigényük, akár napi 16 órát is szundíthatnak, így arra is figyelniük kell, hogy eleget pihenjen, ne hajtsa túl magát.

Kiemelt kép: Többféle emberi maradványt képes megtalálni a keresővidra (Fotó: Police.hu)