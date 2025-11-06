Ukrán csapás érte Oroszországot, 75 drón megsemmisítéséről tett bejelentést a védelmi minisztérium

Hetvenöt ukrán drónt lőtt le Oroszország légterében a légvédelem az éjszaka folyamán – közölte csütörtökön az orosz védelmi minisztérium.

A tárca szerint a legtöbb repülőgép típusú, pilóta nélküli repülő szerkezetet – szám szerint 49-et – a volgográdi régió, hetet a 2014-ben elcsatolt Krím félsziget, hatot pedig Voronyezs megye felett semlegesítettek.

A közlemény szerint Volgográd ipari zónájában a lehulló dróndarabok tüzet okoztak, a tűzoltók megkezdték az oltást.

A városban találat ért egy 23 emeletes lakóházat, egy férfi életét vesztette – tették hozzá.

Ivanovo, Jaroszlavl, Szamara, Uljanovszk, Orenburg, Ufa, Penza, Krasznodar, Nyizsnyekamszk, Vlagyikavkaz, és Groznij repülőterén ideiglenes forgalomkorlátozást vezettek be a támadás miatt.

A kiemelt kép illusztráció egy korábbi dróntámadásról. Forrás: X.com.