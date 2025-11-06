Újabb halálos áldozatokat találtak a Kentuckyban történt légi katasztrófa helyszínén

Az amerikai Kentucky államban szerdán tovább kutattak a keddi repülőgépszerencsétlenség helyszínén, a hatóságok attól tartanak, hogy a már megtalált 9 áldozat után további holttestek lehetnek a romok között.

Mint írtuk, kedden helyi idő szerint a délutáni órákban a UPS futárcég teherszállító repülőgépe zuhant le felszállás közben Louisville nemzetközi repülőtere közelében.

A gép egy kőolaj-újrahasznosító üzembe csapódott, ami további robbanásokat váltott ki. A roncs elérte egy autóalkatrész-kereskedés épületeit is.

A balesetet szenvedett teherszállító Hawaii felé indult Honolulu célállomással. Egy 1991-ben gyártott McDonnell Douglas MD-11-es típusú gép volt, a fedélzetén 3 fős személyzet tartózkodott. Hivatalosan egyelőre nem közölték, hogy az eddigi 9 halálos áldozat között szerepelnek-e.

WATCH: New dashcam video shows the crash of UPS Flight 2976 in Louisville, Kentucky pic.twitter.com/Z0LxCeX1eF — BNO News Live (@BNODesk) November 6, 2025

Mark Little tűzoltóparancsnok szerdán arról számolt be, hogy a tűzben csaknem teljesen megsemmisült a repülőgép törzse. Az illetékes hozzátette, hogy

egyelőre nem tudják, hány eltűnt és sérült lehet még a helyszínen, és hozzátette, hogy a roncsok nagy területen szóródtak szét, így a munka elhúzódhat.

Andy Beshear, Kentucky állam kormányzója szintén azt valószínűsítette, hogy további halálos áldozatokat találnak, és közölte, hogy összesen 16 család jelentkezett a szerencsétlenség helyszínének közelében felállított válságközpontban. Az állami vezető hozzátette, hogy sokkal súlyosabb katasztrófa is történhetett volna, ha a bajba került gép eléri a Ford közeli autógyárát.

Louisville egyetemi kórháza azt a tájékoztatást adta ki, hogy két embert válságos állapotban ápolnak az égési osztályon, 13 további embert pedig ellátás után már elengedtek. További 5 sérültet más kórházakban láttak el.

A szerencsétlenség okát és részleteit egyelőre vizsgálják, a munkát a Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) és a Nemzeti Közlekedésbiztonsági Ügynökség (NTSB) vezeti.

