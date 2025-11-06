Történelmi döntés: kártérítést kaphatnak az államtól a koronavírus elleni oltás károsultjai Romániában

A román legfelsőbb bíróság kimondta, hogy azok, akik úgy vélik, kárt szenvedtek a koronavírus elleni oltás miatt, nemcsak a gyártóktól, hanem a román államtól is követelhetnek és kaphatnak kártérítést.

A bírák döntése szerint a perek benyújthatók egyrészt a hibás termékekért való felelősségről szóló törvény alapján, másrészt az állami hatóságok tévedéseit vagy gondatlanságát szabályozó jogszabályok alapján is – közölte a román Informat portál.

Ez azt jelenti, hogy ha valaki úgy gondolja, hogy az oltás károsította, és ebben az állami szervek hibája is szerepet játszott, akkor pert indíthat az állam ellen kártérítésért.

A döntés egy olyan ügy kapcsán született, amelyben egy Szilágy megyei nő 100 000 eurós kártérítést követelt, arra hivatkozva, hogy az oltást követően súlyos egészségügyi problémái alakultak ki, és ezért az államot, valamint a vakcina gyártóját is felelőssé tette. A legfelsőbb bíróság megerősítette, hogy az ügyet érdemben kell tárgyalni, ezzel utat nyitva más érintettek számára is, hogy kártérítést kérjenek.

A bíróság hangsúlyozta: döntésük nem a vakcinák hibásságát állapítja meg, hanem az egyének azon jogát erősíti meg, hogy ügyeiket a bíróság érdemben vizsgálja meg.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Vajda János)