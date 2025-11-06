Több ezren követik Orbán Viktor Wizz Air-járatát a Flightradaron

A delegáció mérete miatt a Wizz Air egy speciális repülőgépe szállítja a magyar küldöttséget az Egyesült Államokba – írták. A Portfolio szerint a fapados légitársaság nem üzemeltet menetrend szerinti járatokat Budapest és Amerika között, de rendelkezik a különleges útra alkalmas géppel. A Wizz Air egyszeri engedélyt kapott az amerikai hatóságoktól a charterjárat üzemeltetésére.„ Ma azért utazunk Washingtonba, hogy Trump elnökkel új fejezetet nyissunk a magyar–amerikai kapcsolatokban.”

„A célunk egy stratégiai együttműködés kialakítása, amely magában foglalja az energetikai kapcsolatokat, a befektetéseket, a védelmi együttműködést és az orosz–ukrán háború utáni világról való egyeztetést”

– írta a repülő út kezdete előtt a miniszterelnök Facebookon.

A Flightradar információi szerint a delegáció Wizz Air WUK9001 lajstromjelű Airbus A321XLR gépe időközben már elindult Reykjavíkból, és folytatja útját az Egyesült Államok felé.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Ujvári Sándor)