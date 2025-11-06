Szijjártó Péter a nyugat-balkáni emberek döntéseinek tiszteletben tartására szólította fel az EU-t

Újabb vádak dőltek meg a boszniai Szerb Köztársaság korábbi elnökével, Milorad Dodikkal kapcsolatban, az Egyesült Államok is visszavonta a szankcióit, az Európai Unió azonban továbbra is folytatja a politikai boszorkányüldözést – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a Facebookon.

A tárcavezető arról számolt be, hogy újabb vádak dőltek meg Milorad Dodikkal kapcsolatban, a boszniai hatóságok újabb eljárásokat voltak kénytelenek megszüntetni vele szemben.

„Az Egyesült Államok is visszavonta a szankciókat, megint az Európai Unió maradt egyedül és szigetelődött el egy rendkívül fontos kérdésben, a Nyugat-Balkán stabilitásának megteremtésében azzal, hogy Brüsszel és egyes nyugat-európai országok tovább folytatják a szerb vezetők elleni politikai boszorkányüldözést”

– hangsúlyozta.

„Itt lenne az ideje, hogy Nyugat-Európa abbahagyja a nyugat-balkáni vezetők lenézését és kioktatását, tartsa tiszteletben a nyugat-balkáni emberek döntéseit és helyezze a kölcsönös tisztelet talajára a Nyugat-Balkánnal fenntartott kapcsolatokat” – tette hozzá.

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Soós Lajos)