Szijjártó Péter a nyugat-balkáni emberek döntéseinek tiszteletben tartására szólította fel az EU-t

A tárcavezető arról számolt be, hogy újabb vádak dőltek meg Milorad Dodikkal kapcsolatban, a boszniai hatóságok újabb eljárásokat voltak kénytelenek megszüntetni vele szemben.
„Az Egyesült Államok is visszavonta a szankciókat, megint az Európai Unió maradt egyedül és szigetelődött el egy rendkívül fontos kérdésben, a Nyugat-Balkán stabilitásának megteremtésében azzal, hogy Brüsszel és egyes nyugat-európai országok tovább folytatják a szerb vezetők elleni politikai boszorkányüldözést”
– hangsúlyozta.
„Itt lenne az ideje, hogy Nyugat-Európa abbahagyja a nyugat-balkáni vezetők lenézését és kioktatását, tartsa tiszteletben a nyugat-balkáni emberek döntéseit és helyezze a kölcsönös tisztelet talajára a Nyugat-Balkánnal fenntartott kapcsolatokat” – tette hozzá.
Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Soós Lajos)