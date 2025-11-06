Műsorújság
Robbanás rázta meg a frissen megválasztott muszlim polgármester városát: hét tűzoltó megsérült New Yorkban

Szerző: hirado.hu
2025.11.06. 12:28

| Szerző: hirado.hu
Hét tűzoltó megsérült, amikor egy autó felrobbant a New York-i Bronxban, hatalmas tűzgolyót küldve az égbe szerda este – írja a The New York Times a hatóságok közlésére hivatkozva.

A tűzoltók egy épület előtt keletkezett tűzesethez vonultak ki az Intervale Avenue és a Kelly Street között, Longwood városrészben, amikor a robbanás 19:06 körül bekövetkezett – tájékoztatott a New York-i tűzoltóság (FDNY).

A robbanást drámai felvételek örökítették meg, amelyeken látható, ahogy lángok és hatalmas füstoszlopok emelkednek az égbe.

„Rengeteg szemét és törmelék égett a járdán, több autó is lángra kapott. Nem sokkal azután, hogy megérkeztünk a helyszínre, valamilyen robbanás történt, és egy hatalmas tűzgolyó csapott fel” – mondta John Esposito, a tűzoltóság vezetője a szerda esti sajtótájékoztatón.

A tisztviselők szerint

hét tűzoltó sérült meg az eset során, közülük hármat súlyos égési sérülésekkel szállítottak kórházba, míg másik négy tűzoltó könnyebb sérüléseket szenvedett.

„A sérülések súlyosak, de nem életveszélyesek” – mondta Esposito, hozzátéve, hogy a tűzoltók ébren vannak, kommunikálnak és beszélnek. A tűzoltóság vezetőjének szavait megerősítette a kórház orvosa is, aki arra számít, hogy a tűzoltók fel fognak épülni sérüléseikből.

A tüzet a hatóságok szerint 20:19-re sikerült megfékezni. A rendőrség közölte, hogy járókelők nem sérültek meg a robbanásban.

Esposito elmondta, hogy a helyszínen továbbra is tart a nyomozás, és vizsgálják az eset körülményeit.

Kiemelt kép forrása: X.com

