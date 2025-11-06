Rejtély: Dél-Afrika vizsgálja, hogyan kerültek állampolgárai az orosz–ukrán háborúba

Vizsgálatot indít a dél-afrikai kormány annak kiderítésére, hogyan és milyen ajánlattal kerültek zsoldosként Ukrajnába harcolni azok az állampolgárai, akik segítséget kértek.

A dél-afrikai kormány csütörtökön közölte, hogy 17 állampolgárától érkezett segélykérés, akik zsoldosként vettek részt az orosz–ukrán konfliktusban, és Pretoria igyekszik hazajuttatni őket. A közlemény nem jelölte meg, hogy a 20 és 39 év közötti dél-afrikai polgárok a fegyveres konfliktus melyik oldalán vettek részt a harcokban.

„Cyril Ramaphosa elnök elrendelte a nyomozást azoknak a körülményeknek a kivizsgálására, amelyek ezeknek a fiatal férfiaknak a toborzásához vezettek a nyilvánvalóan zsoldos tevékenységekre”

– áll a közleményben.

A törvények tiltják, hogy a dél-afrikai állampolgárok katonai segítséget nyújtsanak más kormányoknak, valamint külföldi hadseregekben is csak a dél-afrikai kormány engedélyével harcolhatnak – hangsúlyozza a közlemény.

A Donbasz körzetében rekedt dél-afrikai férfiakat a jelek szerint jövedelmező munkaszerződések ürügyével csábították harcba.

Kiemelt kép: Cyril Ramaphosa dél-afrikai elnök (Fotó: MTI/AP/Themba Hadebe)