„Orbán már szövetséges, nem célpont” – az USA megszünteti a Szabad Európa magyar kiadását

2025.11.06. 17:03

Az Egyesült Államok Globális Médiaügynöksége (USAGM) tájékoztatása szerint a jövőben az amerikai adófizetők pénzét nem használják fel szövetségeseik meggyengítésére, az ügynökség megszünteti a Szabad Európa magyar nyelvű szolgálatát.

Az Economx beszámolója szerint az Amerikai Egyesült Államok Globális Médiaügynökségének (USAGM) vezérigazgatója, Kari Lake levélben tájékoztatta a képviselőket, hogy az ügynökség megszünteti a Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) magyar nyelvű szolgálatát, azaz a Szabad Európa kiadványait.

A levélben a vezérigazgató azt írta, „a jövőben az USAGM megszünteti az amerikai adófizetők pénzének bármilyen felhasználását NATO-szövetségeseink közönségeinek tartalomgyártására vagy terjesztésére, és az erőforrásokat az adminisztráció prioritásaival összhangban más célokra fordítja. Az USAGM, az Amerika Hangja (Voice of America), a Kubai Műsorszolgáltatási Hivatal, valamint a nem szövetségi támogatott szervezetek, amelyek amerikai adókból kapnak finanszírozást, nem azért léteznek, hogy más országok például az Európai Unió vagy bármely külföldi kormány, szövetség vagy nemzetközi szervezet érdekeit vagy politikáját szolgálják, hanem kizárólag az amerikai nép érdekeit. A szövetségeseink meggyengítése nem szolgálja az amerikai népet”.

A kijelentés egyértelműen azt jelenti, hogy

a Trump-adminisztráció az Orbán-kormányt szövetségesének tekinti, a Szabad Európa működését pedig a magyar kormány meggyengítésére szolgáló eszköznek tartja.

A hírt közzétevő Jordan Conradson újságíró az X-en úgy fogalmazott:

„Megszüntetik a közpénzből finanszírozott, globalista és Európai Unió-párti Szabad Európát, amely támadja és megpróbálja destabilizálni Magyarország nemzeti kormányát.”

Az Economx cikke felidézi, hogy év elején volt már egy elbocsátási hullám, és akkor a Szabad Európa budapesti munkatársai azt nyilatkozták, hogy a bezárásra is felkészültek.

Orbán Viktor elindult Washingtonba a történelmi csúcstalálkozóra

A miniszterelnök a Facebook-oldalán közölte, hogy úton van az Egyesült Államokba, ahol Donald Trumppal találkozik. Trump elnök újraválasztása óta új perspektívák nyíltak a magyar–amerikai kapcsolatokban. Az idei év első tíz hónapja volt az első szakasz, ahol helyrehoztuk mindazt, amit a Biden-adminisztráció alatt elszenvedett Magyarország és a magyar–amerikai kapcsolatok. A politikai alapú szankciók eltűntek, a Magyarországot támadó NGO-k amerikai támogatása megszűnt, és újra vízummentesen utazhatunk az Egyesült Államokba. Az első szakasz ezzel tehát lezárult” – kezdte posztját a miniszterelnök, majd azt írta: „Ma azért utazunk Washingtonba, hogy Trump elnökkel új fejezetet nyissunk a magyar–amerikai kapcsolatokban. A célunk egy stratégiai együttműködés kialakítása, amely magában foglalja az energetikai kapcsolatokat, a befektetéseket, a védelmi együttműködést és az orosz–ukrán háború utáni világról való egyeztetést. Olyan megállapodáson dolgozunk, amely kölcsönös előnyökön alapul, és minden magyar ember javát szolgálja.”

