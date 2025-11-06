„Orbán már szövetséges, nem célpont” – az USA megszünteti a Szabad Európa magyar kiadását

Az Egyesült Államok Globális Médiaügynöksége (USAGM) tájékoztatása szerint a jövőben az amerikai adófizetők pénzét nem használják fel szövetségeseik meggyengítésére, az ügynökség megszünteti a Szabad Európa magyar nyelvű szolgálatát.

Az Economx beszámolója szerint az Amerikai Egyesült Államok Globális Médiaügynökségének (USAGM) vezérigazgatója, Kari Lake levélben tájékoztatta a képviselőket, hogy az ügynökség megszünteti a Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) magyar nyelvű szolgálatát, azaz a Szabad Európa kiadványait.

A levélben a vezérigazgató azt írta, „a jövőben az USAGM megszünteti az amerikai adófizetők pénzének bármilyen felhasználását NATO-szövetségeseink közönségeinek tartalomgyártására vagy terjesztésére, és az erőforrásokat az adminisztráció prioritásaival összhangban más célokra fordítja. Az USAGM, az Amerika Hangja (Voice of America), a Kubai Műsorszolgáltatási Hivatal, valamint a nem szövetségi támogatott szervezetek, amelyek amerikai adókból kapnak finanszírozást, nem azért léteznek, hogy más országok például az Európai Unió vagy bármely külföldi kormány, szövetség vagy nemzetközi szervezet érdekeit vagy politikáját szolgálják, hanem kizárólag az amerikai nép érdekeit. A szövetségeseink meggyengítése nem szolgálja az amerikai népet”.

A kijelentés egyértelműen azt jelenti, hogy

a Trump-adminisztráció az Orbán-kormányt szövetségesének tekinti, a Szabad Európa működését pedig a magyar kormány meggyengítésére szolgáló eszköznek tartja.

A hírt közzétevő Jordan Conradson újságíró az X-en úgy fogalmazott:

„Megszüntetik a közpénzből finanszírozott, globalista és Európai Unió-párti Szabad Európát, amely támadja és megpróbálja destabilizálni Magyarország nemzeti kormányát.” BREAKING: @KariLake put Congress on notice today that she is ending the tax-funded European Union and globalist mouthpiece Szabad Europa, the Hungarian Language Service at Radio Free Europe/Radio Liberty, which is attacking and trying to destabilize Hungary’s nationalist… pic.twitter.com/6zh1WQyZ1T — Jordan Conradson🇺🇸 (@ConradsonJordan) November 6, 2025

Az Economx cikke felidézi, hogy év elején volt már egy elbocsátási hullám, és akkor a Szabad Európa budapesti munkatársai azt nyilatkozták, hogy a bezárásra is felkészültek.