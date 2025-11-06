Önkéntes védelmi és katonai tanfolyamok indulnak Lengyelországban

Lengyelországban már jövőre 400 ezer ember kaphatna védelmi és katonai ismereteket azokon az önkéntes tanfolyamokon, amelyeken kiskorúaktól a nyugdíjasokig minden lengyel állampolgár részt vehet – jelentették be csütörtöki sajtóértekezletükön a védelmi tárca vezetői.

„Meg kell tanulnunk (…) hogyan kell viselkednünk nehéz helyzetekben” – jelentette ki Wladyslaw Kosiniak-Kamysz védelmi miniszter. Azzal indokolta a kezdeményezést, hogy közel négy éve tart az ukrajnai háború, és „a legveszélyesebb időszakot éljük a második világháború befejezése óta.”

A Készenlétben nevű program próbáját november 22-én indítják el

– közölte Kosiniak-Kamysz.

Hozzátette: a képzésben iskolás gyerekek és idősebb állampolgárok is részt vehetnek, az intézmények és cégek pedig csoportos formában is jelentkezhetnek a tanfolyamokra.

Cezary Tomczyk miniszterhelyettes kifejtette:

már novemberben és decemberben mintegy 100 ezer ember vehet részt a kurzusokon, jövőre pedig mintegy 400 ezer állampolgárt képeznének a tervek szerint.

A program több modulból áll. Részint azoknak a civileknek szánják, akiknek eddig nem volt katonai tapasztalatuk, másrészt a tartalékosoknak. A civilek a hétvégeken tartandó, 8-8 órás tanfolyamokon megtanulhatják, hogyan kell reagálni az esetleges krízishelyzetekre: elsajátíthatják az elsősegélynyújtási ismereteket, az alapvető biztonsági és túlélési képességeket, és megismerkedhetnek a kibervédelmi szabályokkal is.

A 18 és 60 év közötti tartalékosok önkéntes katonai kiképzésben részesülhetnek, amely után továbbra sem kötelezik őket hivatásos katonai szolgálatra.

Wieslaw Kukula vezérkari főnök elmondta: a fegyveres erők szempontjából a tartalékosoknak szánt tanfolyamok lehetőséget adnak „bizonyos potenciál kiépítésére”, „rendelkezésre állásuk növelésére, valamint készenlétük biztosítására is.”

