Megölt és elrabolt külföldi diák holttestét adta vissza a Hamász

A Hamász iszlamista terrorszervezet egy 2023. október 7-én meggyilkolt és elrabolt külföldi diák holttestét adta vissza szerda este – jelentette csütörtökön az izraeli miniszterelnöki hivatal.

A 21 éves tanzániai agronómushallgató, Joshua Mollel 19 nappal a tömeggyilkosság előtt érkezett Izraelbe tanulni. Aznap reggel a Nahal Óz-i tejgazdaságban volt gyakorlaton. Családja elmondta a Ynet című izraeli hírportálnak, hogy udvarias, kedves, rendkívül szorgalmas fiatalember volt, akinek az arcáról sosem tűnt el a mosoly. Három nővért, egy fivért és a szüleit hagyta hátra Tanzániában.

Az izraeli hadsereg információja szerint

még a terrortámadás napján megölték, és a holttestét Gázába hurcolták.

A szerda este visszajuttatott földi maradványokat a tel-avivi igazságügyi orvosszakértői intézetben azonosították. A Hamász szerdán bejelentette, hogy a holttestet Gázaváros Sadzsáijja negyedében találták meg. A terrorszervezet még hat holttesttel adós a tűzszüneti megállapodás értelmében. Köztük még egy külföldi van, Szonthiszak Rintalk thaiföldi vendégmunkás.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Abir Szultan)