Megint tévedésből engedtek szabadon két bűnözőt Londonban, a rendőrség nagy erőkkel keresi őket

A Dél-Londonban található Wandsworth-i börtön beismerte, hogy egy külföldi rabot október 29-én véletlenül engedtek szabadon, mindössze öt nappal azután, hogy az essexi Chelmsford börtönből hasonlóan tévedésből kiengedték egy nagy visszhangot kiváltó ügy szereplőjét. Szerdán később a rendőrség bejelentette, hogy a 35 éves William Smith („Billy”) után is kutatnak, miután őt hétfőn engedték ki tévedésből.

Mindkét eset annak ellenére történt, hogy David Lammy, miniszterelnök-helyettes és igazságügyi miniszter korábban megerősített ellenőrzéseket ígért a rabok szabadon bocsátásával kapcsolatban.

Az ilyen jellegű hibák száma jelentősen megemelkedett: 2024 márciusa és 2025 márciusa között 262 esetet regisztráltak, ami 128 százalékos növekedést jelent az előző 12 hónap 115 esetéhez képest.

A londoni rendőrség, a Metropolitan Police megerősítette a Sky News-nak, hogy november 4-én, kedden, 13 óra körül a Büntetés-végrehajtási Szolgálat értesítette őket arról, hogy Brahim Kaddour-Cherif, egy 24 éves algériai férfi, tévedésből szabadult a wandsworth-i börtönből október 29-én. A rendőrség közölte, hogy a férfi előkerítése és visszaszállítása érdekében „sürgős nyomozásokat” folytatnak.

Kaddour-Cherif regisztrált szexuális bűnelkövető, aki betörési szándékkal elkövetett birtokháborításért töltötte büntetését. Jelenlegi információk szerint nem menedékkérő. Eközben a másik tévedésből szabadon engedett fogvatartott, William Smith, 45 hónapos börtönbüntetését töltötte több csalási ügy miatt.

Egyelőre nem világos, miért telt el majdnem egy hét az első wandsworth-i szabadon bocsátás és aközött, hogy a rendőrség értesült róla, egy elítélt szökésben van.

A Downing Street közlése szerint Sir Keir Starmer csak a Met rendőrség bejelentéséből értesült az incidensről. A miniszterelnök szóvivője újságíróknak elmondta:

„Már egyetlen téves szabadon engedés is túl sok. Az eset teljes mértékben elfogadhatatlan.”

Egy korábbi hasonló esetben már megtalálták tévesen szabadon engedett migránst egy nagyszabású hajtóvadászatnak köszönhetően. Hadush Kebatut október végén vették őrizetbe, két nappal azután, hogy tévedésből szabadon engedték a HMP Chelmsford börtönből. A férfit múlt hónapban ítélték el egy 14 éves lány és egy nő Eppingben elkövetett szexuális zaklatása miatt, miközben menekültszálláson élt. Tévesen engedték szabadon a deportálás helyett.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)