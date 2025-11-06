Majd’ tízéves szövetségre és barátságra teszi fel a koronát Orbán Viktor és Donald Trump pénteki találkozója

Pénteken találkozik Orbán Viktor Donald Trumppal a washingtoni Fehér Házban, az ötödik személyes találkozóra két nappal az amerikai elnök történelmi választási győzelmének egyéves évfordulója után kerül sor, a célja pedig a Trump-kormányzattal a gazdasági-stratégiai együttműködés kialakítása. A közel-keleti konfliktusok, azon belül is a palesztin–izraeli konfliktus és az orosz–ukrán háború árnyékában kerítenek sort a felek a személyes találkozóra. Mindez komoly politikai munka eredménye, akár csak az, hogy Magyarország az Egyesült Államokkal együtt a formálódó békepárti hálózat szerves tagja, ez pedig megelőlegezi azt a bizalmat, hogy a 21. század következő legnagyobb békekonferenciáját Budapesten szervezhetik majd meg.

Nagyon sokat javultak a magyar–amerikai kétoldalú kapcsolatok azóta, hogy Donald Trump, a Republikánus Párt vezetője, korábbi 45. elnök egy évvel ezelőtt megnyerte a 2024-es elnökválasztási versenyt, és immár 47. elnökként idén januárban hivatalosan is visszatért a Fehér Házba.

„Viktor, fantasztikus vagy”

Orbán Viktor és Donald Trump közös munkájának eredménye azóta a gazdasági szférában és a stratégiai együttműködésben is kirajzolódik, akár a magyarországi amerikai beruházások számának növekedéséről, akár az orosz–ukrán konfliktusról legyen szó. Emlékezhetünk, Donald Trump személyes támogatásáról biztosította Magyarországot, amikor az amerikai elnök kézzel írott üzenetben reagált Orbán Viktor augusztusi levelére, miután a magyar miniszterelnök az amerikai elnök segítségét kérte a Barátság kőolajvezeték elleni ukrán támadások után.

„Nem szeretem ezt hallani. Nagyon dühös vagyok miatta (a Barátság vezeték megtámadása miatt). Mondd meg ezt Szlovákiának. Te nagyszerű barátom vagy”

– fogalmazott Orbán Viktornak írt válaszüzenetében Donald Trump.

Az amerikai–magyar szövetségi kapcsolatok tehát a formális kötelékeken túlmenően – amelyek elsősorban a NATO-tagságban öltenek testet – tartalmi kérdésekben is elmélyültek, beteljesítve ezzel hazánk egy régi, ha nem is nyíltan kimondott aspirációját:

2025-re Magyarország az Egyesült Államok természetes szövetségesévé, barátjává vált.

Hosszú és rögös út vezetett az amerikai–magyar kapcsolatok nagyfokú, korábban nem tapasztalt mértékű javulásához, ez annak is volt köszönhető, hogy sok esetben Magyarországgal szemben idegenkedő és ellenséges adminisztrációk (Obama- és Biden-elnökségek) vezették az Egyesült Államokat, amelyek nem egy esetben – ahogy ezt a USAID magyarországi tevékenységét feltáró kormánybiztosi munka és a Szuverenitásvédelmi Hivatallal közösen felderítette – a demokratikusan megválasztott, nemzeti szuverenista irányvonalat képviselő Orbán-kormányok megbuktatását célzó, nyilvánosság előtt zajlott politikai fedett műveleteket finanszíroztak. Ezeknek a politikai fedett műveleteknek egyetlen célja volt: az állam békéjének és biztonságának felforgatása.

Ezért is volt szükség a kapcsolatfelvételre 2016-ban, amely szövetséggé, majd barátsággá vált Orbán Viktor és Donald Trump között az azóta eltelt majd’ tíz évben.

Az esedékes novemberi találkozó előtt Orbán Viktor eddig négy alkalommal találkozott személyesen Donald Trumppal:

2019. május 13.: Öt évvel ezelőtt, ezen a napon fogadta első alkalommal Donald Trump a Fehér Házban Orbán Viktort. Az elnök ekkor arról beszélt: Orbán Viktor jó munkát végzett a magyarok biztonságának megtartása és a keresztény közösségek védelme terén.

2022. augusztus 2.: Orbán Viktor ezúttal mint jobboldali ellenzéki vezérrel találkozott Donald Trumppal New Jersey-ben, a 2024-ben visszatérő elnök bedminsteri birtokán. A találkozóra a kormányfőt Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is elkísérte, aki arról beszélt annak idején: „A magyar–amerikai politikai kapcsolatok akkor voltak a csúcspontjukon, amikor Donald Trump volt az Egyesült Államok elnöke.”

2024. július 12.: Az uniós soros elnökség átvétele után utazott Orbán Viktor miniszterelnök az Egyesült Államokba, ahol a washingtoni NATO-csúcs után, az orosz–ukrán háború lezárásáért indított békemisszió keretében találkozott Donald Trumppal az elnökválasztási kampányban, egy nappal a Trump ellen elkövetett sikertelen merényletkísérlet előtt;

2025. október 13.: Az egyiptomi Sarm es-Sejkben tartották a gázai háborút lezáró békecsúcsot, amelyen Orbán Viktor Donald Trump személyes meghívására vett részt. Trump elnök a békecsúcson, a megállapodás aláírása után hosszasan dicsérte Orbán Viktort. „Viktor, fantasztikus vagy” – mondta az amerikai elnök a magyar miniszterelnöknek.

A mostani, ötödik találkozón energetikai és hadiipari kérdések mellett az amerikai–magyar kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény helyreállítása is szóba kerülhet. Orbán Viktor szerdán egy, a Facebookra feltöltött videóban arról is beszélt, hogy a találkozó célja a Trump-kormányzattal való gazdasági-stratégiai együttműködés kialakítása.

Orbán Viktor volt az első vezető politikus, aki nyíltan támogatta Donald Trumpot

Az ilyen horderejű politikai változásokat a magyar nyilvánosságban sokan – főleg a balliberális oldalon – hajlamosak a rendszerváltás idejének két népszerű szlogenje, a „merjünk kicsik lenni” és az „esernyőhatás” felől értelmezni. Az utóbbi azt a leegyszerűsített felfogást jelenti, miszerint: „ha Moszkvában vagy Washingtonban elered az eső, Budapesten kinyitják az esernyőket”, vagyis a nagyhatalmaknál bekövetkező ideológiai változások szükségszerűen hasonló politikai változásokhoz vezetnek az érdekszférájukba tartozó országokban, ez a magyarázat elsősorban a kelet-európai kommunista diktatúrák összeomlásának megértésére alakult ki.

Azonban ez a megközelítés több sebből is vérzik:

Feleslegesnek állítja be a politikai munkát, mondván: egyes politikai (például a szovjet) rendszerek összeomlása magától értetődő, gyakorlatilag kitörölve ezzel az emlékét mindazoknak, akik a különböző totalitárius – a náci vagy a szovjet – rezsimek ellen harcoltak és meghaltak. A politikai vezetők személyes kapcsolataival nem tud mit kezdeni, márpedig a magyar–amerikai kapcsolatok helyreállítása jelen tudásunk szerint Orbán Viktor és Donald Trump barátsága nélkül elképzelhetetlen lett volna.

Ezért is fontos felidézni Orbán Viktornak a 2016-os tusványosi beszédében elmondottakat, amikor arról beszélt, miért is tartotta Trumpot már akkor a legkedvezőbb választásnak. „Én nem vagyok Donald Trumpnak a kampányembere, sosem gondoltam volna, hogy valaha is felmerül a fejemben az a gondolat, hogy a kinyílt lehetőségek közül mégiscsak ő volna a jobb Európa és Magyarország számára. Sosem gondoltam volna, de a helyzet mégiscsak úgy áll, hogy meghallgattam ezt a jelöltet, és azt kell mondanom önöknek, hogy tett három javaslatot a terrorizmus megfékezésére.”

„Aligha tudtam volna jobban megfogalmazni európaiként azt, hogy mire volna szüksége Európának”

– fogalmazott akkor Orbán Viktor.

Békepárti hálózat

A magyar miniszterelnök szavai forradalmi kijelentésnek bizonyultak, mégpedig két szempontból is:

A tusványosi beszéddel Orbán Viktor volt az első vezető a kollektív Nyugaton, aki nyíltan beállt egy olyan vezéregyéniség mögé, aki a globalista mocsár lecsapolását tűzte zászlajára.

Sikerült idejekorán felismerni, hogy a jelenkor az állam békéjének és biztonságának megőrzéséről szól, mivel folyamatban van a világrend viszonyainak teljes körű átformálódása.

Ugyanekkor beszélt arról is a miniszterelnök, hogy a Magyarországra nehezedő bevándorlási nyomás egyik legfőbb támogatója az „amerikai mélyállam”, vagyis a demokrata párti elit volt az Egyesült Államokban, élén Soros György pénzügyi spekulánssal és az ekkor már leköszönő Barack Obama elnökkel, aki a 2016-os NATO-csúcson arról beszélt: azok, akik nem támogatják a bevándorlást, a történelem rossz oldalán állnak. Trump elnök és Orbán Viktor első kapcsolatfelvételére még ugyanabban az évben került sor, az első telefonbeszélgetést alig két héttel Trump első választási győzelme után szervezték meg.

„Nagy rajongója vagyok Magyarországnak!”

– mondta Donald Trump a telefonbeszélgetést követően még 2016-ban. Szijjártó Péter akkori tájékoztatása szerint a telefonbeszélgetésből világosan kiderült, hogy két olyan politikusról van szó, akik egészen újfajta megközelítéssel állnak a világ kihívásai elé. Úgy vélte: az az új típusú megközelítés figyelhető meg Donald Trump kampányban elmondott beszédeiből, illetve a gazdaságpolitikára és külpolitikára vonatkozó terveiből, mint amilyen új típusú megoldásokkal Magyarország nemcsak túlélt 2010-ben, hanem a megoldás részévé vált Európában és a világban is.

Az, hogy Orbán Viktorra és Magyarország ügyére különös figyelmet fordít Donald Trump és immár a Fehér Ház, már a 2024-es elnökválasztási kampányban is egyértelművé vált. A tavaly novemberi voksolás után jelentette meg az Alapjogokért Központ az amerikai kampánnyal foglalkozó tartalomelemzését, amelyből kiderült:

Orbán Viktor volt az egyetlen vezető politikus, akinek a nevét Trump a legtöbbször kimondta a kampányban, összesen 109 alkalommal.

A leggyakoribb jelzők közé tartozott az „erős”, „okos”, „erőteljes”, tehát mindazon attribútumok, melyek a kompetens vezető ideáltípusával függenek össze – írták. A magyar miniszterelnököt a hivatkozási lista virtuális dobogóján Emmanuel Macron és Volodimir Zelenszkij követik 30-30 említéssel.

A 2025-től kezdődő második Trump-elnökség során új dimenzióba került ez a magyar–amerikai baráti kötelék, ahogy erre Orbán Viktor is utalt október közepén a Mandinernek adott interjúban.

„Mióta Trump elnök visszatért, azóta a világban formálódik egy világhálózat, olyan emberekből, olyan állami vezetőkből, akik minden fegyveres konfliktus esetén keresik a békés megoldás lehetőségét”

– fejtette ki Orbán Viktor.

Orbán Viktor és Donald Trump barátságát és szövetségét a személyes szimpátia mellett azoknak a jól felfogott politikai érdekek felismerése és a kétoldali kapcsolatokban történő következetes képviselete termelte ki, amelyek

középpontjában a stabilitás, a rend és a biztonság álltak, ez pedig csak a béke megőrzése mellett lehetséges.

Amerikának az az érdeke, hogy a nyugati keresztény világ határa Közép-Európában erős legyen, ellenállva ezzel az illegális és tömeges migráció jelentette fenyegetésnek, valamint a rend és biztonság megszűnéséből fakadó háborús veszélyeknek. Magyarországnak pedig az az érdeke, hogy kulcsállammá válva érdekeltté tegyen valamennyi nagyhatalmat hazánk békéjének és biztonságának megőrzésében, gazdasági-politikai stabilitásának fennmaradásában.

Orbán Viktor és Donald Trump jól tudják: a rend és a biztonság illékony dolgok, egy meggondolatlan irányváltás pedig mindkettőt könnyűszerrel elsodorhatja.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök találkozója a gázai tűzszüneti megállapodás helyszínén, az egyiptomi Sarm es-Sejk nemzetközi konferencia-központjában 2025. október 13-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)