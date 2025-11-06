Levélben követelik Brüsszeltől a holland és a belga migrációs miniszterek Magyarország megbüntetését

Közös levélben követeli Brüsszeltől a belga és a holland bevándorlásügyi miniszter azoknak a tagállamoknak a megbüntetését, amelyek nem hajtják végre a migrációs paktumot.

A holland kormány hivatalos oldalán megjelent levélben kifejtették, a két országba érkező menedékkérők többsége regisztráció nélkül, másodlagos mozgások révén jut be, ami súlyosan megterheli az országok befogadókapacitását és közszolgáltatásait. A miniszterek által ellenjegyzett levél szerint elengedhetetlen az Európai Unió Migrációs és Menekültügyi Paktumának teljes körű és kiegyensúlyozott végrehajtása, amely a tagállamok közötti felelősség- és szolidaritásmegosztáson alapul.

Egyúttal felszólították az Európai Bizottságot, hogy biztosítsa a dublini rendszer hatékony működését és 2026 júniusáig minden tagállamra kiterjedő, mérhető előrehaladási tervet dolgozzon ki. Hozzátették:

azok az országok, amelyek nem teljesítik jogi kötelezettségeiket, ne részesülhessenek a szolidaritási mechanizmus előnyeiből.

A migrációs paktum végrehajtásának elkerülése az uniós menekültügyi és belügyminiszterek csúcstalálkozója előtt is téma volt, az egyeztetés eredetileg a visszatérési központokról és a kitoloncolási mechanizmusokról szólt volna, ám a viták középpontjába végül ismét a migránsok tagállamok közötti elosztása került. Az Európai Bizottságnak október 15-ig kellett volna megállapítania, mely országok kapnak támogatást a fokozott migrációs nyomás miatt, ez azonban egyelőre elmaradt.

A tagállamok növekvő ellenállása a migrációs paktum végrehajtásával kapcsolatban nem véletlen, nemrég megjelent statisztikai adatok alapján úgy tűnik, a németek és az olaszok is kezdik belátni, hogy a tömeges és ellenőrizetlen migráció Nyugat-Európa magával hozta a bűncselekmények számának megugrását. A 2024-es adatok azt mutatják, hogy a szíriaiak 39 percenként követnek el bűncselekményt Németországban, Olaszországban pedig a rablások és lopások 60 százalékáért külföldiek felelősek.

„A migrációs paktum egy ravaszkodás: csinál valamit, de nem oldja meg a bajt. A baj egyetlen módon oldható meg: azt kell kimondani, hogy senki nem léphet be az Európai Unió területére a saját személyére szóló engedély nélkül”

– erről beszélt Orbán Viktor nemrégiben a migrációs paktummal kapcsolatban. Az Európai Bíróság tavaly napi 1 millió euró büntetés kifizetésére kötelezte Magyarországot, amiért hazánk nem hajtja végre a migrációs paktumot.

A kiemelt kép illusztráció. (Forrás: Police.hu)