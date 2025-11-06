Lemond a Petr Fiala vezette cseh kormány

„A kormány mai ülésén, a képviselőház alakuló ülésének befejezése után döntést hozott lemondásáról” – közölte Petr Fiala miniszterelnök újságírókkal.
Megjegyezte: az általa vezetett kormány volt a második olyan jobbközép kabinet, amely kitöltötte teljes négyéves mandátumát.
„Lemondásunkat délután négy órakor átadom az államfőnek. Feltételezem, felkér arra, hogy ügyvivőként maradjunk hivatalban az új kormány megalakulásáig”
– tette hozzá Petr Fiala.
A cseh alkotmány szerint a kormány azt követően nyújtja be lemondását, miután a választások eredménye alapján megalakul az új képviselőház. Az új cseh parlamenti alsóház hétfőn alakult meg.
Kiemelt kép: Petr Fiala cseh miniszterelnök. (Fotó: MTI/EPA/Martin Divisek)