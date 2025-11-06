Lemond a Petr Fiala vezette cseh kormány

Benyújtja lemondását a Petr Fiala vezette cseh koalíciós kormány – döntött csütörtöki ülésén Prágában a kabinet.

„A kormány mai ülésén, a képviselőház alakuló ülésének befejezése után döntést hozott lemondásáról” – közölte Petr Fiala miniszterelnök újságírókkal.

Megjegyezte: az általa vezetett kormány volt a második olyan jobbközép kabinet, amely kitöltötte teljes négyéves mandátumát.

„Lemondásunkat délután négy órakor átadom az államfőnek. Feltételezem, felkér arra, hogy ügyvivőként maradjunk hivatalban az új kormány megalakulásáig”

– tette hozzá Petr Fiala.

A cseh alkotmány szerint a kormány azt követően nyújtja be lemondását, miután a választások eredménye alapján megalakul az új képviselőház. Az új cseh parlamenti alsóház hétfőn alakult meg.

Kiemelt kép: Petr Fiala cseh miniszterelnök. (Fotó: MTI/EPA/Martin Divisek)