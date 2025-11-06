Katonai toborzók vették őrizetbe Angelina Jolie sofőrjét Ukrajnában

Váratlan incidens árnyékolta be Angelina Jolie humanitárius útját Ukrajnában. A színésznő ukrán állampolgárságú sofőrjét katonai toborzók vették őrizetbe egy ellenőrzőponton, miután kiderült, hogy tartalékos tisztként szerepel a nyilvántartásban.

Az ukrán hadsereg toborzói szakították meg Angelina Jolie humanitárius útját Ukrajnában. A Politico brüsszeli lap több forrásból is úgy értesült, hogy a színésznő kíséretének egyik tagját a katonai ellenőrzőpontnál vették őrizetbe.

A Tomb Raider és a Mr. és Mrs. Smith sztárja kedden érkezett a dél-ukrajnai Herszon és Mikolajiv térségébe a Legacy of War Alapítvány képviseletében. A színésznőnek ez volt a második látogatása Ukrajnában a 2022-es ukrajnai háború kitörése óta. Angelina Jolie az ENSZ-jószolgálati nagyköveteként korábban Lviv városában is járt.

Egy magas rangú ukrán tisztviselő a Politicónak elmondta, hogy a színésznő kíséretének egyik tagja „incidenst okozott” a helyi katonai toborzókkal egy ellenőrzőponton. A pontos körülmények egyelőre nem ismertek, az ukrán hatóságok pedig vizsgálatot indítottak az ügyben.

A tisztviselő hozzátette, hogy Angeline Jolie látogatását nem jelentették előre az ukrán kormánynak, és a színésznő gyalog lépte át a határt.

Az ukrán szárazföldi erők egy időre nyilvánosságra hoztak egy nyilatkozatot, amelyben azt írták, hogy a besorozott személy Angelina Jolie sofőrje volt, aki katonai tartalékosként szerepelt a nyilvántartásban, ezért katonai átképzésre helyezték át.

Később azonban a közleményt letörölték, azzal az indokkal, hogy „a médiában terjesztett információk eltorzítottak. Jelenleg nyomozás folyik, hogy minden körülményt tisztáznak.”

A mikolajivi katonai toborzó hivatal szintén megerősítette az esetet a Politiconak, ugyanakkor nem derült ki, hogy a sofőrt azonnal átképzésre vitték-e, vagy később kell erre jelentkeznie. Angelina Jolie képviselője nem kívánta kommentálni az ügyet.

Az ukrán Nikvesti hírportál videót is közzétett a színésznő látogatásáról, miután az incidenssel kapcsolatos találgatások elterjedtek a közösségi médiában. Az Unian beszámolója szerint Angelina Jolie ukrán állampolgárságú sofőrje 1992-ben született, és azért vették őrizetbe, mert a katonai nyilvántartásban tartalékos tisztként szerepelt.

Angelina Jolie több mint két évtizede végez aktív humanitárius munkát, és rendszeresen látogat háborús övezeteket a menekültek és hátrányos helyzetűek támogatására. Ukrajnai útjának célja ezúttal is az volt, hogy felhívja a figyelmet az orosz invázió humanitárius következményeire, ám látogatását most egy váratlan katonai toborzási incidens tette emlékezetessé.

Kiemelt kép forrása: Facebook