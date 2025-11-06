Jelentősen nőtt a Kalmaegi tájfun halálos áldozatainak száma a Fülöp-szigeteken

Legkevesebb 91 ember vesztette életét a Kalmaegi tájfun pusztításában a Fülöp-szigeteken, további 75 embert pedig eltűntként tartanak nyilván – közölte szerdán a helyi katasztrófavédelmi hivatal. A vihar miatt több mint 430 ezren kényszerültek elhagyni otthonukat.

A tájfun heves esőket zúdított a szigetország középső és déli részére, áradásokat és földcsuszamlásokat okozva 24 tartományban. A hatóságok 17 sérültről számoltak be, és a katasztrófa több mint 700 ezer ember életét tette nehezebbé.

A tájfun pusztítása katasztrofális állapotokat okozott Cebú tartományban, ahol a haláleseteket többnyire vízbefúlás, sárlavina vagy ledőlt épületek okozták. A katasztrófavédelem szerint a tartományban 49 ember halt meg.

További nyolc halálos áldozatról érkezett jelentés Negros szigetről, valamint Capiz, Bohol, Leyte és Dél-Leyte tartományokból. A délkeleti Agusan del Sur tartományban hat ember vesztette életét, miután lezuhant egy katonai helikopter, amely a tájfun okozta károkat mérte fel.

A hatóságok szerint 13 ember tűnt el Cebúban, és 62 a Negroson. Az áramszolgáltatás helyreállítása folyamatban van, de sok település részben vagy teljesen áram nélkül maradt, különösen Cebú, Dél-Leyte és Nyugat-Negros térségében.

A parti őrség tájékoztatása szerint több mint 30 repülőjáratot töröltek, és mintegy háromezer utas rekedt a tengeri kikötőkben.

A meteorológiai szolgálat szerint a Kalmaegi óránként átlagosan 140 kilométeres erősségű széllel és 170 kilométeres széllökésekkel haladt a Fülöp-szigetek nyugati partjai mentén északnyugat felé. A vihar várhatóan szerda este vagy csütörtök hajnalban hagyja el az országot, majd Vietnám felé veszi az irányt.

A meteorológiai hivatal arra is figyelmeztetett, hogy

újabb trópusi vihar közelít a Fülöp-szigetekhez, amely péntek este vagy szombaton érheti el az országot, és a hétvégére szupertájfunná is erősödhet.

Cebú kormányzója, Pamela Baricuatro a tájfun okozta rendkívüli áradások és a manilai kormány árvízvédelmi beruházásai közötti összefüggésre hívta fel a figyelmet. A kormányzó az ABS-CBN hírcsatornának nyilatkozva emlékeztetett arra, hogy a központi költségvetésben 26,6 milliárd pezót (mintegy 150 milliárd forintot) különítettek el árvízvédelmi fejlesztésekre Cebúban, de az ő ellenőrző csapata a kormányzati előírásoknak megfelelő egyetlen létesítményt sem talált.

Országos katasztrófahelyzetet hirdettek a Kalmaegi tájfun pusztítása miatt



Ferdinand Romualdez Marcos, a Fülöp-szigetek elnöke országos katasztrófahelyzetet hirdetett csütörtökön a Kalmaegi tájfun okozta súlyos pusztítás miatt.

A döntés célja a helyreállítás felgyorsítása és a következő, esetlegesen szupertájfunná erősödő vihar, a Fung-Wong érkezésére való felkészülés.

Hírügynökségi jelentések szerint a katasztrófavédelmi hatóságok eddig legalább 142 halálos áldozatról számoltak be, további 127 embert pedig eltűntként tartanak nyilván. Több mint 500 ezer embernek kellett elhagynia otthonát a rendkívüli áradások miatt, amelyeket a tájfun okozott.

A legsúlyosabban a középső tartományok, különösen Cebu, Negros Occidental és Negros Oriental érintettek. Cebuban 71 halálesetet és 65 eltűntet jelentettek, míg a két Negros-tartományban további 30 halálos áldozatot és 62 eltűntet regisztráltak – közölte Bernardo Rafaelito Alejandro, a polgári védelem helyettes vezetője.

A mentőcsapatok éjjel-nappal dolgoznak az utak megtisztításán és az eltűntek felkutatásán. „A legnagyobb kihívás jelenleg a törmelék eltakarítása”

– mondta Alejandro a DZBB rádiónak.

A tartományban egész falvak kerültek sár és törmelék alá, számos járművet a víz az épületek tetejére sodort.

A tájfun, amelyet helyben „Tino”-ként is emlegetnek, csütörtök reggel hagyta el a Fülöp-szigeteket, miközben 155 km/órás állandó szélsebességgel és 190 km/órás széllökésekkel haladt tovább Vietnám felé – közölte a Fülöp-szigeteki Meteorológiai Szolgálat.

Vietnámban mintegy 350 ezer ember evakuálását rendelték el Gia Lai tartományban, mivel a hatóságok heves esőkre és erős szélre figyelmeztettek,

amelyek veszélyeztethetik a mezőgazdasági területeket és az alacsonyan fekvő vidékeket. A Fülöp-szigeteken mindeközben a meteorológusok egy újabb trópusi vihart figyelnek, amely az ország keleti és északi régióihoz közelít. A szakemberek szerint a Fung-Wong péntekre elérheti a tájfun, szombatra pedig a szupertájfun erősséget. A Fülöp-szigeteket évente átlagosan 20 trópusi vihar sújtja; a legsúlyosabb az elmúlt évtizedben a 2013-as Haiyan tájfun volt, amely több mint 6300 emberéletet követelt.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Fülöp-szigeteki Parti Őrség)