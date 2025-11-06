Ismert ellenzéki újságírókat vettek őrizetbe Törökországban

Legalább négy ismert török újságírót szállítottak az isztambuli rendőrségre kihallgatásra a nagyváros ellenzéki polgármestere, Ekrem Imamoglu korrupciós ügyében – számolt be az NTV helyi televíziós csatorna.

Az őrizetbevételek csütörtök reggel történtek a ügyészség döntése alapján. A letartóztatottak között van a fő ellenzék Köztársasági Néppárt (CHP) közkapcsolati koordinátora, Yavuz Oghan is. Az NTV szerint további két újságírót is beidéztek kihallgatásra.

A Cumhuriyet című újság információi szerint hat újságírónak kell tanúvallomást tennie a velük szemben felhozott „hamis információk terjesztése” és „bűnszervezet segítése” vádakkal kapcsolatban.

A CHP képviselője, Mahmut Tanal elítélte a hatóságok döntését.

„Azokat kell bíróság elé állítani, akik eltitkolják az igazságot, nem pedig az újságírókat. Az újságírás nem bűncselekmény, ahogy a szólásszabadság sem. A média képviselőinek letartóztatása nem az igazságszolgáltatást, hanem a tekintélyelvűséget szolgálja”

– nyilatkozta Tanal.

Imamoglut március 19-én korrupció és terrorista kapcsolatok vádjával vették őrizetbe, majd március 23-án bírósági határozat alapján letartóztatták. Törökországban ezt követően ellenzéki tiltakozó akciók hulláma söpört végig, amelyek közül a legnagyobbak Isztambulban, Ankarában és Izmirben voltak. A CHP vezetője, Özgür Özel korábban arról számolt be, hogy az ellenzék több mint 20 millió aláírást gyűjtött Imamoglu szabadon bocsátása és az ellenzéki elnökjelöltként való támogatása érdekében.

Október végén a helyi ügyészség új nyomozást indított a volt isztambuli polgármester ellen kémkedés vádjával. A bíróság döntése alapján ismét letartóztatták. Imamoglu minden ellene felhozott vádat visszautasít.

Kiemelt kép: Ekrem Imamoglunak, Isztambul felfüggesztett ellenzéki főpolgármesterének a támogatói tüntetnek az isztambuli Silivri börtön előtt 2025. június 16-án, ahol folytatódik az ellene folyó per. Ekrem Imamoglut, Recep Tayyip Erdogan török elnök legfőbb riválisát március 19-én vették őrizetbe egyebek mellett korrupció és terrorszervezet támogatása gyanújával (Fotó: MTI/EPA/Erdem Sahin)