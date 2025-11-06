Huszonöt alkalommal próbáltak tavaly külföldről beavatkozni Franciaországban választási folyamatokba

Huszonöt alkalommal próbáltak tavaly külföldi szereplők interneten folytatott műveletekkel beavatkozni Franciaországban az európai parlamenti, illetve a törvényhozási választásokba – közölték szerdán az illetékes francia hatóságok.

A Viginum, a külföldi digitális beavatkozások elleni küzdelemért felelős francia szolgálat kiemelte, hogy többek között a Storm-1516 nevű orosz csoport hamis kampányoldalt hozott létre az interneten, és 100 eurós pénzjutalmat ígért azoknak, akik az Emmanuel Macron elnök által vezetett és az őt támogató más pártokból álló Együtt nevű koalícióra adja a szavazatát.

Egy másik beavatkozási kísérletben Raphaël Glucksmann, a szocialisták EP-választási listavezetője egy Kína-párti felhasználói fiókokból indított művelet célpontja volt, amelynek során azzal vádolták meg őt, hogy „az amerikaiak, nevezetesen a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) trójai falova Európában.”

Ezek a sorozatos beavatkozások azt mutatják, hogy hosszú távon akarják aláásni a kohéziót, hitelteleníteni az intézményeket és megváltoztatni azt, ahogyan a demokratikus berendezkedésünkre tekintünk

– közölte a Viginum képviselője. Hozzátette: mindez különösen kiélezett helyzetben, a választási időszakban történt.

Kiemelt kép: Emmanuel Macron francia elnök az afrikai Nagy-tavak régiója békéjének támogatására rendezett párizsi tanácskozáson 2025. október 30-án. MTI/EPA/AFP pool/Alain Jocard.