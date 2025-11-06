Géppuskás kalózok támadtak egy üzemanyagot szállító teherhajóra Szomália partjainál

Üzemanyagot szállító teherhajóra támadtak kalózok Szomália partjainál. A tengeri bűnőzök géppuskákat vetettek be és rakétahajtású gránátokat lőttek a hajóra, majd megszállták azt.

A BBC online felületén elérhető beszámoló szerint a szomáliai Eyl városától körülbelül 560 tengeri mérföldre délkeletre

kalózok ütöttek rajta egy üzemanyagot szállító teherhajón. A bűnelkövetők azt követően szállták meg a hajót, hogy géppuskákkal sorozatokat adtak le és rakétahajtású gránátokat lőttek ki.

A Hellas Aphrodite nevű hajó az indiai Sikából a dél-afrikai Durbanbe tartott éppen. A tudósítás szerint a görög Latsco Marine Management hajózási társaság megerősítette az üzemanyagot szállító hajó elleni támadást és azt közölték, hogy a hajó mind a 24 fős legénysége „biztonságban van és továbbra is szoros kapcsolatban állnak velük”.

A Reuters hírügynökség a Diaplous tengerészeti biztonsági cég tisztviselőjére hivatkozva tudatta, hogy a legénység a hajónak egy megerősített biztonsági fokozatú szobájában keresett menedéket, hozzáfűzve, hogy a biztonsági cég a térségben tevékenykedő európai uniós haditengerészeti erők segítséget kérte. Egy másik hajó kapitánya arról számolt be, hogy a kalózok kisebb méretű hajójáról lőtték a tankert.

Az Ambrey nevű magánbiztonsági cég szerint

a támadók valószínűleg szomáliai kalózok voltak, akik az elmúlt időszakban aktívak voltak a régióban.

A BBC közölte, hogy a hajózási társaság aktiválta vészhelyzeti reagáló csapatát, és együttműködik az illetékes hatóságokkal a legénység folyamatos biztonságának és jólétének biztosítása érdekében.

A támadás a kalózkodás újjáéledése közepette történt a régióban, amely a több mint egy évtizeddel ezelőtti csúcs után csökkent – olvasható a BBC tudósításában, melyben arra is kitértek, hogy tavaly legalább hét hasonló incidenst jelentettek, és a Nemzetközi Tengerészeti Iroda szerint idén már több halászhajót is elfoglaltak a kalózok.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: Shutterstock)