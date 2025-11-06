Friedrich Merz visszaküldené hazájukba a szír menekülteket, megkezdődhetnek a kitoloncolások

Friedrich Merz német kancellár szerint a szíriaiaknak többé már nincs okuk menedékjogot kapni Németországban, mivel véget ért hazájuk polgárháborúja. A CDU elnöke úgy fogalmazott, hogy a jövőben inkább hazatérésre fogják ösztönözni őket, hogy részt vehessenek országuk újjáépítésében.

A tizennégy évig tartó szíriai polgárháború alatt Németország fogadta be a legtöbb menekültet az Európai Unióban, de a kancellár és koalíciós partnerei szerint a helyzet megváltozott azóta, hogy Bashar el-Aszad kormányát 11 hónappal ezelőtt megbuktatták.

Merz hétfő este kijelentette, hogy arra számít: a több mint egymillió Németországban élő szíriai menekült közül sokan önként visszatérnek hazájukba.

„Mostanra már nincs semmilyen menedékjogi indok Németországban, ezért megkezdhetjük a visszatelepítéseket is” – mondta, majd kijelentette:

Akik nem hajlandók önként visszatérni, a közeljövőben akár kitoloncolással is számolhatnak.

A The Guardian beszámolója szerint azonban Merz ezzel a kijelentésével látszólag ellentmondott külügyminiszterének, Johann Wadephulnak, aki múlt heti damaszkuszi látogatása után kétségeit fejezte ki a sok szíriai önálló hazatérésével kapcsolatban. Úgy véli, a pusztítás és az instabilitás sújtotta országba nehéz lenne méltó életet elképzelni.

Wadephul korábban keményebb álláspontot képviselt, támogatva a kormány bevándorlásellenes politikáját, amelynek célja, hogy megfékezze a szélsőjobboldali, bevándorlásellenes Alternatíva Németországért (AfD) párt erősödését. Mostani mérsékeltebb nyilatkozata miatt több CDU-s politikus is bírálta, mondván: szavaival elbizonytalanítja azokat, akikre Szíriában nagy szükség lenne az újjáépítéshez.

A probléma megoldása újabb nehézségeket szülhet

A legtöbb politikus ugyanakkor nem szívesen beszél arról, milyen hatással lennének a tömeges kitoloncolások Németországra, ahol több százezer szíriai sikeresen beilleszkedett, megtanulta a nyelvet és a munkaerőpiac fontos szereplőjévé vált – miközben az ország egyre súlyosabb munkaerőhiánnyal és elöregedéssel küzd – írja a The Guardian.

Jelenleg több mint 7 000 szíriai orvos dolgozik a német egészségügyi rendszerben, gyakran olyan vidéki térségekben, ahol korábban kevés volt a szakember.

A nagyjából 1,3 millió Németországban élő szíriai közel egynegyede már ott született, sokan német állampolgárságot szereztek, de a többség csak ideiglenes tartózkodási engedéllyel rendelkezik. A szövetségi támogatási program segítségével mindössze mintegy 1000 szíriai tért haza az év első felében.

A menekültek helyzete különösen érzékeny politikai kérdéssé vált, mivel jövőre öt tartományi választást tartanak, ahol az AfD szoros versenyben áll a CDU-val, és először akár tartományi vezető pozíciókat is megszerezhet.

A vita időzítése sem véletlen: a hétvégén Berlinben letartóztattak egy 22 éves szíriai férfit, aki állítólag iszlamista öngyilkos merényletet tervezett Németországban. Ez az eset is felerősítette a közbiztonsággal és migrációval kapcsolatos aggodalmakat.

Merz hétfőn azt is közölte, hogy meghívta Szíria ideiglenes elnökét, Ahmed al-Saraát Németországba, hogy megvitassák a bűncselekményeket elkövetett szíriaiak kitoloncolásának kérdését, amely hosszú ideje napirenden van a német közéletben.

Kiemelt kép: Friedrich Merz német kancellár az Emmanuel Macron francia elnökkel tartott sajtóértekezletén a francia és a német kabinet 25. alkalommal tartott együttes ülését követően a dél-franciaországi Toulon kikötővárosban 2025. augusztus 29-én (Fotó: MTI/EPA/Reuters pool/Manon Cruz)