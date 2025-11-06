Feljelentést tesz a mexikói elnök, miután nyilvánosan zaklatták őt

Claudia Sheinbaum mexikói elnök bejelentette, hogy feljelentést tett a férfi ellen, aki fogdosta őt, és megpróbálta megcsókolni az utcán, amikor egyik találkozójáról a másikra tartott Mexikóvárosban.

„Az elnök egy nappal a történtek után tett feljelentést, miután az incidensről készült videók kikerültek a közösségi médiára is. Ha ez megtörténik az elnökkel, mire számíthat az összes fiatal nő az országban” – nyilatkozta Scheinbaum, Mexikó első női államfője.

Hangsúlyozta: egyetlen férfinak sincs joga egy nő magánszféráját megsérteni.

Az incidens ugyanakkor az államfő személyes biztonságával kapcsolatos kérdéseket is felvetett.

Elődjéhez, Andrés Manuel López Obradorhoz hasonlóan Sheinbaum is minimális személyi biztosítással közlekedik, megközelíthetővé teszi magát az emberek számára, és néha el is vegyül a tömegben. Szerdán arról is beszélt, hogy nem akar ezen a gyakorlatán változtatni,

„közel kell lennünk az emberekhez”

– mondta.

Az incidens kedden történt a főváros történelmi központjában, amikor Sheinbaum a mexikóvárosi Nemzeti Palotából átsétált az oktatásügyi minisztériumba, és a rövid út alatt üdvözölte az embereket. A felvételek szerint egy középkorú férfi átkarolta az elnököt, hozzáért a melléhez, és megpróbálta megcsókolni. Sheinbaum lesöpörte magáról a férfi kezét, még mielőtt stábjának tagjai közbeavatkozhattak volna. A biztonsági szolgálat emberei azonban a kérdéses pillanatban nem voltak a közelében.

Sheinbaum szerint a férfi ittasnak tűnt. A helyi média arról is beszámolt, hogy az elkövetőt kedd este letartóztattak. Az elnök a történetek követően a Reforma című mexikói újságot is bírálta, amelyben megjelentek az incidensről készült fotók, mert ezzel szerinte ismételten áldozattá tették és átléptek egy etikai határt.

„A kép felhasználása szintén bűncselekmény”

– szögezte le hozzátéve, hogy bocsánatkérést vár a laptól.

A Sheinbaum hivatalba lépése után létrehozott nőügyi minisztérium kiadott egy közleményt, amely arra bátorította a nőket, hogy jelentsék a velük szemben elkövetett erőszakot, és zaklatást, ugyanakkor arra szólította fel a sajtót, hogy „ne reprodukáljon olyan tartalmakat, amely sérti a nők integritását”. Feminista aktivisták korábban bírálták Sheinbaumot, amiért nem tesz eleget a nők bántalmazásának megfékezésére, a többi között kritizálták a nők elleni gyűlöletből elkövetett gyilkosságok nyomozásait és az ügyekben született enyhe ítéleteket.

2024-ben Mexikóban 821 nőt gyilkoltak meg a nemük miatt a kormány adatai szerint. Idén szeptemberig már 501 nőgyilkosság történt, és sok jogvédő szerint ezek az adatok mélyen alábecsültek.

A szexuális zaklatás Mexikó államainak körülbelül felében, valamint a fővárosban, Mexikóvárosban számít bűncselekménynek.

Sheinbaum felkérte a nőügyi minisztériumot, hogy ezzel kapcsolatban vizsgálja felül az egyes államok törvényeit, mivel szerinte a szexuális zaklatás törvény által büntetendő bűncselekmény.

Kiemelt kép: Claudia Sheinbaum kormánypárti elnökjelölt beszél támogatóihoz Mexikóvárosban 2024. június 3-án hajnalban, miután az országos választási bizottság (INE) gyors mintavételes számlálás alapján közölte, hogy ő nyerte az elnökválasztást. A 61 éves Sheinbaum lesz az észak-amerikai ország első női államfője. MTI/AP/Eduardo Verdugo.