„Érezni lehetett a hagyma és a mustár szagát” – „robbanó” szendviccsel dobtak meg egy tisztviselőt egy washingtoni tüntetésen

Egy szövetségi bevándorlási tisztviselő azt állította a bíróságon, hogy egy tüntető által rádobott szendvics olyan erővel „robbant fel” az ütközéskor, hogy azt még a golyóálló mellénye alatt is megérezte.

„Érezni lehetett a hagyma és a mustár szagát” – vallotta Gregory Lairmore, az amerikai CBP (Vám- és Határellenőrzési Hivatal) ügynöke egy kedden megkezdődött bírósági perben, amelyet Sean Charles Dunn ellen indítottak.

A férfi augusztus 10-én egy méretes szendvicset vágott Lairmore-hoz, miután egy washingtoni éjszakai klub előtt álló rendvédelmiseket „fasisztának”, „rasszistának” nevezte, és azt skandálta, hogy „szégyen”.

Az agresszív tüntető megpróbált elfutni, de hiába, egy sarokkal arrébb elfogták. Mindezt egy járókelő videóra is vette.

„Nem számít, ki vagy, nem dobálhatsz csak úgy tárgyakat az emberekre, mert mérges vagy”

– idézte az Independent John Parron amerikai ügyészhelyettest.

Dunn ügyvédje, Julia Gatto szerint ügyfele csak élt a szabad véleménynyilvánítás jogával, és Donald Trump amerikai elnök politikájával kapcsolatos nemtetszésének adott hangot. „Szerinte a közelmúltbeli bevándorlási intézkedések rasszisták” – mondta Gatto. Dunn az ellen emelt szót, hogy Trump „közbiztonsági vészhelyzetet” hirdetett az amerikai fővárosban, szövetségi ellenőrzés alá vonta a város rendőrségét és a Nemzeti Gárda 1800 tagját vezényelte oda.

A Trump kormányzat arra hivatkozva vezényelte ki a gárdistákat, hogy

Washingtont elárasztotta a bűnözés és a hajléktalanság.

Dunnt – aki az Igazságügyi Minisztérium alkalmazottja volt, nemzetközi ügyekkel foglalkozó szakértőként dolgozott a bűnügyi osztályon – az eset után azonnal elbocsátotta Pam Bondi igazságügyi miniszter, Trump is elítélte a férfi tettét.

A CNN azt írja, hogy Lairmore – aki a bíróságon felismerte az elkövetőt és akinek ott azt is meg kellett állapítania, hogy valóban egy pulykás szendviccsel lett-e megdobva. Mivel a tettet egyik fél sem tagadja, az esküdtszék dolga most azt eldönteni, hogy kimeríti-e az a testi sértés vétségének tényállását. A tárgyalás, amelyet Carl Nichols elnöklő bíró a világtörténelem „legegyszerűbb esetének” nevezett, szerdán folytatódik.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Alex Kent / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)