„Együtt erő vagyunk, szerteszét gyöngeség” – A CPAC segítségével kapcsolódott be a nemzetek közötti jobboldal vérkeringésébe a Fidesz-KDNP

Pénteken, november 7-én találkozik Orbán Viktor miniszterelnök Donald Trump amerikai elnökkel a washingtoni Fehér Házban. A mostani lesz az ötödik személyes találkozó a két vezető között. A mostani megbeszélés céljával kapcsolatban a miniszterelnök arról beszélt, hogy a Trump-kormányzattal a gazdasági-stratégiai együttműködés kialakítása lesz fókuszban. Közel tíz évbe telt, mire a szimpátiából kapcsolatfelvétel és szövetség, majd barátság köttetett Orbán Viktor és Donald Trump között. Ebben pedig jelentős szerepet játszott az, hogy az amerikai Konzervatív Politikai Akció Konferencia 2021-től fogva Budapesten tartja éves, világszintű találkozóját, a CPAC Hungaryt.

Az, hogy Orbán Viktor és Magyarország Donald Trump és az Egyesült Államok legfontosabb európai politikai szövetségese, ma már nem kérdés. Az elnökválasztási kampány idején Trump 109-szer hivatkozott pozitívan a magyar miniszterelnökre, amely jól mutatja, hogy a Fehér Házban és Mar-a-Lagóban is figyelnek Budapestre. Intenzív kapcsolatépítés, a gázai békefolyamatokba való bekapcsolódás, az ukrajnai háború lezárása érdekében indított tavaly nyári békemisszió és a két vezető személyes szimpátiája együttesen járultak hozzá a magyarok egy ha nem is kimondott, de régóta dédelgetett álmának beteljesüléséhez:

Magyarország az Egyesült Államok természetes szövetségese és barátja.

A magyar és az amerikai polgári-nemzeti oldalak összekovácsolódása az elmúlt években egyre magasabb fokozatra kapcsolt, ebben pedig jelentős szerepet játszott az, hogy az amerikai Konzervatív Politikai Akció Konferencia (CPAC) 2021 óta immár folyamatosan Budapesten tartja meg legnagyobb európai konferenciáját, a CPAC Hungaryt. Az esemény – amely számos konzervatív szupersztárt, mint amilyen Ben Shapiro vagy Eva Vlaardingerbroek kötött össze a magyar nemzeti oldallal – mottója, miszerint „Együtt erő vagyunk, szerteszét gyöngeség”, egyszerre jelent utalást Szabó Dezső elhíresült jelmondatára és a szövetségesek második világháborús szállóigéjére is, amely így szólt: „Együtt kitartunk, szerteszét elbukunk” („United we stand, divided we fall”). Magyar és amerikai fülnek is érthető utalás jegyében megszervezett rendezvényként

a CPAC Hungary képes volt hidat teremteni két olyan ország között, amelyek az utolsó világégés során még egymás ellenségei voltak.

Donald Trump 2022-ben első alkalommal küldött videóüzenetet a nemzeti erők legnagyobb seregszemléjére, a CPAC Hungaryre. Üzenetében kifejtette, Orbán Viktor hatalmas diadalt aratott a 2022-es országgyűlési választásokon, valamint külön kiemelte: rendszerint csak az 50 amerikai államra figyel, Magyarország esetében távolabbra nézett, mivel Orbán Viktort egy valóban jó embernek és nagyszerű vezetőnek tartja.

„Az a feladatunk, hogy szembenézzünk azzal a rengeteg gonddal, mely ma a világot – és az USA-t – is fenyegeti. A szocializmussal, sőt a kommunizmussal is, ha alaposan meggondoljuk”

– hangsúlyozta Donald Trump.

Ezt követően gyakorlatilag hagyománnyá vált, hogy minden évben videóüzenetben köszönti a CPAC Hungary résztvevőit, így történt ez 2023-ban, 2024-ben és idén is. „Tudjátok, mit jelent számomra Magyarország, és azt is tudjátok, hogy mit jelent számomra a CPAC. Mindkettőt nagyon tisztelem és szeretem.

Külön szeretném üdvözölni Magyarország vezetőjét, Orbán Viktort, aki egy nagyszerű ember, mindenki tiszteli”

– emelte ki Donald Trump a 2025-ös CPAC-re küldött üzenetében.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a kétnapos CPAC Hungary megnyitóján a Budapest Kongresszusi Központban 2025. május 29-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)