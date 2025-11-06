Az oroszok szerint ukrán katonák adták meg magukat Pokrovszknál, miután elhagyták őket a parancsnokaik

Ukrán katonák adták meg magukat Pokrovszkban, miután parancsnokaik elhagyták őket – közölte az orosz védelmi minisztérium csütörtökön.

„A Középső Hadseregcsoport katonái fogságba ejtették az ukrán 68. különálló vadászbrigád katonáit, akiket Krasznoarmejszkben [Pokrovszk oroszok által használt neve – a szerk.], a Donyecki Népköztársaságban kerítettek körbe. Az ukrán fegyveresek önként adták meg magukat az orosz katonaságnak, mivel parancsnokaik elhagyták őket, és már nem tudták elviselni a tüzérségi és pilóta nélküli légi járművek tűzét” – írta a minisztérium a TASZSZ orosz állami hírügynökség szerint.

Állításuk szerint a fogságba esett ukrán katonák elmondták, hogy a városban a sebesültek száma napról napra nőtt, és a gyógyszerek hiánya miatt már ellátni sem tudják őket.

A közlemény szerint az egyik ukrán fogoly, Hennyagyij Csernadcsuk elmondta, hogy kétségbeesésében adta meg magát, mivel hét napja nem evett. Egy társa, Jurij Dovganjuk pedig bevallotta, hogy a megadás volt az egyetlen esélyük a túlélésre.

Az orosz védelmi tárca állításait független forrásból nem lehet ellenőrizni, azt viszont már a másik oldalon is elismerték, hogy nehéz a helyzet Pokrovszkban.

Kiemelt kép: az ukrán nemzeti gárda 3., Szpartan dandárjának katonái egy Pingvin drónt irányítanak a kelet-ukrajnai Donyecki terüelten fekvõ Pokrovszk környékén húzódó orosz fronton 2025. augusztus 6-án. MTI/AP/Jevhen Maloletka.