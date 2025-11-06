Túl drága a hús: anyagi okokból leöli hét oroszlánját egy új-zélandi vadaspark

Az új-zélandi vadaspark, a Kamo Wildlife Sanctuary bejelentette, hogy anyagi okok miatt bezár, és nincs más választása, mint elaltatni az oroszlánokat.

Az oroszlánok 18 és 21 éves kor közöttiek, ami hosszabb, mint ameddig a vadonban általában élnének. A park közlése szerint nem volt reális lehetőség arra, hogy más új-zélandi állatkertek befogadják őket.

Honlapjukon megjegyzik, hogy az oroszlánok gondozása rendkívül költséges:

„Ezeknek a rendkívül fenséges nagymacskáknak a megfelelő környezetben való ellátása hatalmas kiadással jár. Az etetés, a kiegészítők, a tapasztalt személyzet, a kifutók és a terület karbantartása, az állatorvosok és még sok más tényező folyamatos nyomást gyakorol a pénztárcánkra”

– írják.

A park korábban adományokat is kért, például nem kívánt teheneket vagy lovakat, hogy azokat etetésre felhasználhassák, mivel a nagymacskák hetente nagyjából három tehénnek megfelelő mennyiségű húst fogyasztanak el.

A hely az ezredforduló idején kisebb hírnévre tett szert, miután szerepelt egy televíziós műsorban, amely a híres nagymacska-idomárról, Craig „Az oroszlánember” Busch-ról szólt.

2009-ben már ideiglenesen bezárták a létesítményt, amikor egy állatgondozót halálra marcangolt egy fehér tigris a park területén.

A park honlapja szerint jelenleg 12 oroszlán és egy bengáli tigris él a területen. A közleményben azt is írják, hogy a külföldön született nagymacskák 6 hónapos és 3 éves koruk között kerültek Új-Zélandra. Az RNZ beszámolója szerint a 2000-es évek elején a Kamo Wildlife Sanctuary 33 nagymacskának adott otthont, köztük oroszlánoknak, tigriseknek, leopárdoknak és gepárdoknak.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)