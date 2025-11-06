A Romániában állomásozó amerikai csapatok átszervezése nem egyedi dolog – mondta a NATO-főtitkára

A külföldön állomásozó amerikai csapatok átszervezése nem egyedi, és a Donald Trump elnök vezette kormány teljesen elkötelezett a szövetség erőfeszítései mellett – hangoztatta Mark Rutte NATO-főtitkár szerdán Bukarestben, miután tárgyalt Nicusor Dan román államfővel.

A közös sajtótájékoztatón Rutte újságírói kérdésre válaszolva kitért a Romániában állomásozó amerikai kontingens csökkentésére, több száz katona kivonására is. Aláhúzta, hogy a NATO-csapatok vezénylését mindig a körülményekhez igazítják, és például 2022-ben nagyobb létszámban voltak Európában.

Az Ukrajnát támadó orosz drónok többszöri romániai légtérsértéseivel kapcsolatban közölte: a NATO – a szándéktól függetlenül – nagyon komolyan veszi ezeket az incidenseket.

„Éberségünk nem lankad” – húzta alá, hozzátéve, hogy a szövetség felkészült és képes megtenni mindazt, ami a tagállamok védelméhez szükséges.

A védelmi intézkedések között említette a Keleti Őrszem (Eastern Sentry) nevű műveletet, amely a teljes keleti szárnyon – a Fekete-tenger térségét is beleértve – erősíti a NATO védelmi képességeit. Aláhúzta, hogy ez a művelet rugalmasan tágítható. Hagyományos katonai eszközöket, szárazföldi és légi erőket foglal magába, de innovatív taktikákat és technológiákat is, hogy jobban meg tudjon felelni az új kihívásoknak – mondta. Hangsúlyozta a Fekete-tenger stratégiai fontosságát, rámutatva: Románia nemcsak saját területét védi, hanem más tagállamokét is.

Nicusor Dan román államfő arról beszélt, hogy Románia nagyon komolyan veszi védelmi ipara fellendítését, mindenképpen megvalósítja az erre vonatkozó stratégiát. Elismerte, hogy ezen a téren az utóbbi években „nem a legjobb volt a menedzsment”, de az ország kész ezt megújítani – mondta. Közölte: a NATO-főtitkárral a régió biztonságáról, a védelmi költségek növeléséről, a keleti szárny védelméről és Ukrajna támogatásáról beszéltek.

Hangsúlyozta, hogy

Románia ezután is támogatja Ukrajnát, és befektet katonai képességeinek növelésébe.

A találkozón a hibrid támadások elleni közös védekezés lehetőségeiről is szó esett – mondta. A román államfő biztosította tárgyalópartnerét afelől, hogy Románia eleget tesz vállalt szövetségesi kötelezettségeinek, és továbbra is hozzájárul az euróatlanti régió biztonságához.

A NATO-főtitkár kétnapos látogatásra érkezett Romániába, és Ilie Bolojan kormányfővel, valamint a szenátusi és a képviselőházi elnökkel is találkozik. Mark Rutte csütörtökön a román államfővel közösen részt vesz a NATO bukaresti védelmi ipari fórumán. A román fővárosban szerdán elkezdődött rendezvényre több mint nyolcszáz küldött és mintegy háromszáz védelmi ipari vállalkozás képviselője jelezte előre részvételét.

Kiemelt kép: Mark Rutte NATO-fõtitkár beszél a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel közösen tartott sajtóértekezletén Kijevben 2025. augusztus 22-én, az Ukrajna elleni orosz háború negyedik évében. (Fotó: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko)