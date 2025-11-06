A Hamász terroristái többször is szexuálisan bántalmazták és megkínozták az egyik kiszabadított izraeli túszt

Rom Braszlavski, az egyik október 13-án kiszabadított izraeli túsz elmondta a 13-as kereskedelmi televízióban, hogy az őt fogva tartó Iszlám Dzsihád szervezet terroristái többször is szexuálisan bántalmazták és kínozták.

A teljes egészében csütörtök este műsorba kerülő interjú előzeteséből kiderült, hogy elrablói teljesen levetkőztették, megkötözték, majd éheztették.

„Ez szexuális erőszak volt, melynek fő célja az volt, hogy megalázzanak” – mondta a kiszabadított izraeli túsz.

„Az volt a cél, hogy eltiporják a méltóságomat. És pontosan ezt tették”

– fogalmazott.

„Nehéz erről beszélnem” – tette hozzá Braszlavski további, nehezen nyilvánosságra hozható részletekről.

„Olyasmi ez, amit még a nácik sem tettek. Hitler idején sem csináltak ilyen dolgokat.

Csak azért imádkozol, hogy vége legyen. És amíg ott voltam, minden nap, minden verésnél azt mondtam magamnak: túléltem még egy napot a pokolban. Holnap reggel újabb pokolra ébredek. Aztán megint. És megint. Soha nem ér véget.”

– idézte fel emlékeit.

Braszlavski vallomása az első ismert eset, amikor egy férfi volt túsz beszámolt a fogságban átélt szexuális bántalmazásról. Korábban több női túsz is hasonló borzalmakról számolt be.

Braslavski édesanyja korábban közölte, hogy fiát korbáccsal és más eszközökkel verték – „olyan dolgokkal, amelyeket nem is akarok megnevezni” –, és fogvatartói arra próbálták rávenni, hogy térjen át az iszlámra, s ha megteszi étellel és jobb körülményekkel kecsegtették.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Mohamed Szaber)