A cseh elnök szerint ideje lenne feléleszteni a Visegrádi Négyeket

Csehország és Szlovákia lakossága elvárja, hogy Prága és Pozsony kapcsolatai a lehető legjobbak legyenek, a politikusok feladata, hogy ehhez megteremtsék a feltételeket – jelentette ki Petr Pavel cseh köztársasági elnök, miután kedden este Prágában szlovák kollégájával Peter Pellegrinivel találkozott.

Kölcsönös érdek, hogy a cseh szlovák kapcsolatok és a regionális határokon átívelő együttműködés egyaránt megerősödjenek – tette hozzá a több mint egyórás tárgyalás után Peter Pellegrini szlovák elnök újságírók előtt.

Petr Pavel és Peter Pellegrini a prágai Vigadóban találkoztak, ahol a tárgyalások után közösen megtekintették a kassai filharmonikusok ünnepi koncertjét Csehszlovákia megalakulásának 107. évfordulója tiszteletére. Több mint egy évszázada a prágai Vigadóban fogadták el az önálló Csehszlovákia megalakulásáról szóló törvényt.

A két köztársasági elnök még korábban úgy nyilatkozott, hogy a találkozójukon szeretnék áttekinteni a Visegrádi Négyek által végzett tevékenységek felújításának lehetőségeit is.

A Csehországot, Magyarországot, Lengyelországot és Szlovákiát magába foglaló csoport legmagasabb szintű politikai együttműködése az utóbbi években gyakorlatilag megbénult a négy ország eltérő Ukrajna-politikája miatt – írta a cseh sajtó.

A koncert után Peter Pellegrini Andrej Babissal, az októberi képviselőházi választásokat megnyerő Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom elnökével is találkozott. Andrej Babis közölte: amennyiben ő lesz az új cseh kormányfő, felújítja a tavaly áprilisban Prága döntése alapján felfüggesztett cseh-szlovák kormányközi konzultációkat és mindent megtesz a két ország kapcsolatainak rendbetétele érdekében.

Kiemelt kép: Petr Pavel cseh államfő. (Fotó: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko)